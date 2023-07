Cum se apără soţul Danei Roba după ce a desfigurat-o cu un ciocan

Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, a făcut primele declarații în legătură cu agresarea make-up artistei. Acesta invocă legitima apărare, spunând că soția a stârnit un scandal agresiv care l-a forțat și pe el să recurgă la violență.

Bărbatul a avut o intervenție video, preînregistrată, la Acces Direct, dat fiind că, în prezent, se află în arest, iar pe filmare fața și vocea i-au fost distorsionate. Acesta a susținut că şi-a lovit soţia, pe Dana Roba, în legitimă apărare.



„Luni, 5 iunie, la 7 dimineața, m-a trezit soția să duc copiii la grădiniță. Eu aveam varicela, i-am zis că nu pot. Mi-a băgat mâna în gât, m-a scuipat. Când am văzut că e agresivă, am luat copiii și i-am dus. M-am întors la apartament. Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî. Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodată”, a spus Daniel Balaciu.

Daniel Balaciu vrea să fie judecat în libertate

Soțul Danei Roba se află în prezent în arest după ce a atacat-o pe vedetă de mai multe ori cu un ciocan, dar cere să fie judecat în libertate pe motiv că copii lor, două fetițe, au nevoie de tatăl lor în libertate.

„Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună, nu i-am dat nicio palmă”, a completat acesta, potrivit sursei citate.

Dana Roba a fost externată după mai multe zile de spitalizare. Femeia acuză că soţul şi-ar fi premeditat faptele.

"El a zis la ambulanță că ne-am bătut. Ce să bată când m-am trezit cu opt ciocane în cap. Vă dați seama ce am putut eu să mă ridic de acolo. El a premeditat totul(…)Totul este premeditat pentru că eu nu am avut ciocanul ăla în casă. (..) Medicii nu mi-au mai dat nicio șansă la viață, plângeau medicii", a declarat femeia la Acces Direct.