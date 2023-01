Cum a slăbit Damian Drăghici aproape 70 de kilograme. „Am avut zile când puteam să trăiesc doar din zahăr” VIDEO

Invitat în emisiunea „La Măruță”, de la PRO TV, Damian Drăghici a povestit despre lupta sa cu kilogramele și cum a slăbit de la 163 de kilograme la 90.

Artistul, care a dezvăluit cum s-a transformat din punct de vedere fizic și mental, povestit că cea mai mare luptă pe care a dus-o a fost cea cu zahărul, și nu cea cu kilogramele. El a renunțat la zahăr în dieta pe care a avut-o, dar și la gluten, carbohidrați și lactate.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut, și acum depinde… pe timp de iarnă am undeva la 97-99, iar vara am 89-91.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, a dezvăluit Damian Drăghici.

„Combinația celor 3 e cea mai gravă. Zahărul, glutenul și lactatele. (…) Înainte de slăbit e mai important felul în care te simți decât slăbitul. De obicei, zahărul nu face altceva decât să îți pună o perdea pe ochi. Cade asupra capului un nor gri. (…)

În zilele în care mi-e poftă de dulce înseamnă că n-am dormit destul, că nu am mâncat grăsimile necesare, și nu am mâncat nuci sau somon, friptură, eu am fost 8 ani vegan și de acolo am început să îmi dau seama de lucrul ăsta”, a mai explicat artistul.

Damian Drăghici a povestit că mai consumă zahar foarte rar, la ocazii speciale, cum ar fi de sărbători. La fel își crește și copilul, care are 3 ani și 11 luni și nu a mâncat niciodată zahăr. Artistul a povestit că mama lui îi face prăjituri cu fructe, cu banane sau altele.

Totodată, Damian Drăghici a dezvăluit și cum arată un prânz sănătos acum pentru el. Servește carne de pui sau altfel, cu orez brun sau cartof dulce și cu o salată lângă.

„Nu trebuie să lipsească din dieta ta avocado, care e untul naturii, de la Dumnezeu, nucile care sunt foarte importante și apoi ține de tine dacă poți să ții dieta Keto, ar fi cea mai sănătoasă”, a mai dezvăluit el.