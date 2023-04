Ce mare actriță a fost a doua mamă pentru Carmen Tănase: „Rămâne în viaţa mea însemnată cu roșu, cu fierul roşu“ FOTO

Îndrăgita actriță din serialul „Clanul“ a vorbit în emisiunea „Reţeaua de Idoli“ despre cea care a fost mentorul său și pe care a considerat-o a doua mamă.

Invitata ediției din această seară a emisiunii „Reţeaua de Idoli“, difuzată la TVR 2, de la ora 21.00, Carmen Tănase a vorbit despre parcursul său artistic și despre cei peste 40 de ani de carieră.

Pasiunea actriţei Carmen Tănase pentru scenă este binecunoscută. Cu toate acestea, în tinereţe visa să devină medic veterinar sau zootehnist, „pentru că sunt bolnavă cu animalele“, după cum mărturisește. A avut însă şansa de a fi elevă şi a se forma alături de un nume uriaş al teatrului românesc: actriţa Olga Tudorache.

„E ciudat că în ultima vreme am tot vorbit despre Olga Tudorache. Cred că am făcut ceva bine într-o viaţă anterioară şi am reuşit să nimeresc la ea. A fost profesoara mea şi, cumva, a doua mea mamă, căci aşa era relaţia noastră. Altfel nu-mi explic acest noroc. Olga era un copil mare, era extrem de sensibilă şi emotivă. Şi Dumnezeu i-a dat carcasa aceea, aşa cum se întâmplă la arici. Aricilor le-a dat Dumnezeu ţepii, pentru că sunt extrem de fragili pe dinăuntru. Odată ce o cunoşteai, acolo rămâneai, lipit, nu mai aveai cum să pleci vreodată. Olga Tudorache rămâne în viaţa mea o persoană însemnată cu roşu, cu fierul roşu. Am învăţat imens doar uitându-mă la ea. Nu trebuia să-mi spună nimic pentru că înţelegeam tot. O actriţă uriaşă. Ne duceam să o vedem la fiecare spectacol. Ştiam spectacolele ei pe dinafară şi, cumva, cred că am învăţat meserie aşa, văzând cum face Olga“, a dezvăluit Carmen Tănase.

→ Imaginea 1/4: Carmen Tănase și Olga Tudorache jpg

„Avea extraordinar de mult umor. Noi am făcut vacanţe... cam toate vacanţele le-am făcut împreună la mare. Am jucat alături de ea la Teatrul Mic din anul 2 de facultate. Ne-a luat pe mine şi pe Radu Duda. Era o extraordinară onoare la vremea aceea“, a adăugat actrița.

Extrem de punctuală, Carmen Tănase spune că nu întârzie niciodată la repetiţii pentru că „sunt de modă veche, semăn cu bunică-miu, care dacă avea tren la ora 5.00, pleca de acasă de la ora 1.00“. Actriţa a debutat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri“, Iași, iar din 1990 este joacă la Teatrul Odeon. Întrebată despre momentele grele din viaţa sa, mărturiseşte că de multe ori le-a depăşit cu umor, dar şi că pasiunea de a fi pe scenă rămâne cel mai important lucru din viaţa ei.

„Pe scenă, n-am pierdut niciodată, ba chiar am câştigat. Pe scenă mă simt cel mai bine, mai bine decât acasă. Acasă nu prea am timp să stau şi când am timp, am foarte multă treabă. Dar pe scenă, deşi am treabă, mă relaxez, mă redescopăr şi aici îmi trec toate durerile. Uit tot când bate gongul. Apoi problemele revin când lumina se stinge. Asta nu s-a schimbat niciodată şi, bineînţeles, relaţia şi dragostea pe care o am pentru fiul meu. Asta nu se va schimba niciodată“, a mai spus Carmen Tănase în emisiunea „Reţeaua de Idoli“, moderată de Irina Păcurariu.