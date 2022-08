Carmen Tănase: „Să plângi 12 ore la filmări, dar să plângi pe bune, ca actor te costă mult”

În interviul de la Adevărul Live, Carmen Tănase vorbește despre personajul pe care îl interpretează în noul serial TV „Clanul” și de ce este acesta o mare provocare pentru ea.

Carmen Tănase filmează în aceste zile la serialul tv Clanul, o adaptare după Içerde, producția turcească de mare succes. Personajul ei este o femeie pe care viața a pus-o la încercare într-un mod dramatic, lăsând-o fără nicio urmă de perspectivă, de speranță.

Pentru Carmen Tănase noul personaj înseamnă revenirea la dramă.

Actrița spune că este o reală provocare pentru ea acest nou personaj pentru că după multe roluri de comedie, de data aceasta este față în față cu un rol tragic. Carmen Tănase crede că rolul acesta este asemănător cu personajul Fefeleaga, de Ion Agârbiceanu.

“Să plângi 12 ore când ai filmare, dar să plângi pe bune, ca actor te costă mult. Personajul meu este o femeie greu încercată, cu o viață pe care nu o mai înțelege. Eu am făcut din ea o luptătoare. Sunt un actor care merge cu personajul lui în paralel, umăr la umăr și nu-l părăsesc. Ca atare îmi asum tot ceea ce pățește el. Iar asta mă costă, nu doar la filmări, dar și acasă, în zilele când pregătesc rolul„ spune Carmen Tănase pentru Adevărul Live.

Nimeni din echipă nu a văzut nimic din ceea ce s-a filmat până acum

Munca pentru noul serial tv este intensă, în regim de film, ceea ce nu este deloc simplu. Nu se trece peste niciun amănunt, oricât de mic ar fi el. Toate rolurile de acolo sunt grele și asta face ca atmosfera de muncă de pe platoul de filmare să fie foarte concentrată. “Filmările sunt lungi, sunt foarte în detaliu, se trag multe duble și este solicitant” spune Carmen Tănase.

Până în acest moment nimeni din echipă nu a văzut nimic din ceea ce s-a filmat. Urmează vizionarea cu echipa pentru primul episod, moment de care actrița declară că se teme foarte tare. Experiența de la serialul „Inimă de țigan” a fost dură pentru ea. Carmen Tănase își amintește că prima vizionarea a fost un dezastru când a văzut ceea ce a ieșit din personajul ei.

Deși la filmări totul părea că merge foarte bine, la vizionarea primului episod totul a fost groaznic. „Totul era o șușă, o glumă, așa cum ne amuzăm între noi, dar nimic nu era profund, asumat. Pentru mine a fost groaznic, pentru că am filmat și am tot filmat. Nu am văzut nimic din ceea ce făceam, așa că eu, personal la primele 80 de episoade nu m-am putut uitat„ spune Carmen Tănase.

Actrița spune că deși este o adaptare după serialul de succes Içerde, varianta românească, Clanul este pentru publicul din România. Referitor la cum s-a făcut trecerea la varianta de la noi, și tot pentru Adevărul Live, regizorul și scenaristul serialului, Anghel Damian spunea că în varianta românească totul este adaptat, ținând cont că multe situații din serialul turcesc nu sunt credibile pentru societatea și cultura din România.

Carmen Tănase mai spune că a ales să nu se uite la serialul original, pentru că nu a dorit să se lase influențată de nimic. „În personajele pe care le realizez, pornesc la drum pe intuiție, dar la un moment dat tot îmi apare în viață cineva care mă duce cu mintea la unul dintre personajele mele. Dar nu mi-am luat dinainte un reper”, spune actrița.

Urmărește întreaga ediție „Adevărul Live” și află de la Carmen Tănase despre cum se pregătește pentru fiecare rol și ce crede actrița despre perioada pe care o traversăm acum.