Ana Morodan, la terapie. Regimul prescris de medici după ce a ajuns să fie dependentă de antipsihotice

Ana Morodan e hotărâtă să-și schimbe viața, potrivit Click!. „Contesa digitală” a început terapia anti-depresie, după ce a mărturisit că ajunsese să fie dependentă antipsihotice. Medicii i-au făcut câteva recomandări pentru „dezintoxicarea” organismului.

Ana Morodan (38 de ani) a intrat la terapie, după ultimele evenimente dramatice din viața ei. Vedeta tv a fost prinsă de două ori sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise la volan, a ajuns la Poliție și i s-a întocmit dosar penal.

Se întâmpla în luna martie. Inițial, Ana Morodan, nu a vrut să ofere prea multe detalii despre starea ei, însă, recent, a recunoscut că se luptă cu depresia și stările de anxietate, și că devenise dependentă de pastile antipsihotice.

Ana Morodan, meniu prescris de medici: „Semințe de cânepă și usturoi negru!”

„Contesa digitală” a decis să-și schimbe total viața. Spune că urmează o terapie și un regim drastic de dezintoxicarea organismului, prescris de medici.

Vedeta a detaliat ce anume mănâncă zilnic pentru a-și detoxifia organismul, care are carențe mari în urma cosumului necontrolat de pastile și a unui regim de viață haotic.

„Am intrat la terapie. Îmi încep dimineața cu micul dejun, pe care eu nu obișnuiam să-l mănânc niciodată. Iaurt sau sana, anti stress superfood mix, fulgi de drojdie bio activă, psyilium, miez de dovleac fără sare, semințe chia, semințe de floarea soarelui crude, semințe de cânepă. Toate astea le mixez împreună. Regimul a fost făcut special pentru mine de doctor Albu, în funcție de carențele pe care le am în organism. Am făcut analize. Mai consum și o lingură de miere pe stomacul gol, asta m-a învățat mama mea, iau o miere cu usturoi negru”, a mărturisit Ana Morodan, pe contul ei de socializare, unde a început să țină mai des legătura cu fanii ei.

