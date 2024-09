Adelina Chivu a vorbit deschis despre povestea sa de iubire cu Cristi Chivu, după 17 ani de căsnicie. Revenită în televiziune ca prezentatoare la „X Factor”, ea a mărturisit că este "obsedată" de soțul său și că îi este alături la toate meciurile, indiferent de circumstanțe.

Adelina Chivu a vorbit despre relația cu soțul ei, Cristi Chivu, după 17 ani de căsnicie. Deși locuiesc în Milano alături de cele două fiice, Adelina s-a întors în România pentru a prezenta „X Factor” alături de Mihai Morar. Ea a povestit cum s-au cunoscut când lucra ca prezentatoare de știri sportive și a făcut dezvăluiri despre viața lor de cuplu.

„Eu nu am vorbit niciodată până acum despre asta! Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea”, a mărturisit ea în podcastul Fain & Simplu.

„Așa o bunătate în ochi eu nu am văzut la nimeni”, a adăugat ea în podcastul lui Mihai Morar.

„Cristi este viața mea. Sunt obsedată de el, și după atâta timp simt același lucru”, a completat ea.

„Eu sunt obsedată după el după 17 ani de căsnicie. (...) Sunt la toate meciurile prezentă, am stat în bălți, pe scaun, în ninsoare, cu ploaie, nu am lipsit, am fost și în câteva meciuri din deplasare. (..) Eu oricum merg. (n.r. la meciuri).”, a precizat Adelina Chivu.

Muza lui Chivu

Adelina Chivu este convinsă de dragostea profundă a lui Cristi, subliniind că acesta îi dovedește sentimentele prin gesturi. Ea crede că ambii au învățat unul de la celălalt și că Cristi își arată aprecierea mai mult decât vorbește.

„Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional. Sunt sigură că el a învățat chestii de la mine, mie mi se pare că am învățat multe de la el, deci el ar putea fi... El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată „dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…”, dar îmi arată că mă prețuiește”, mărturisește Adelina Chivu.

Adelina Chivu a menționat că pentru ea soțul ei reprezintă o „sursă de inspirație, un mentor”. „Astea două combinate. Mie îmi place tăria lui”, adaugă ea.

Cum s-au cunoscut cu fotbalistul

Adelina Chivu, originară din Piatra Neamț, a studiat jurnalismul la București și și-a început cariera ca redactor sportiv la Mediafax. Ulterior, a fost prezentatoare la Antena 1 și Antena 3.

La 15 ani, a câștigat titlul de Miss Piatra Neamț, dar a ales o carieră în presă. L-a întâlnit pe Cristi Chivu în timpul activității sale ca prezentatoare sport, iar cei doi s-au căsătorit în 2008, având împreună două fiice: Natalia (născută în 2009) și Anastasia (născută în 2010).

Cristi Chivu este un fost fotbalist de renume, a jucat pentru echipe precum Ajax, AS Roma și Internazionale Milano, și a fost căpitan al echipei naționale a României. Vorbește fluent olandeză, engleză, italiană și română.

Familia Chivu locuiește la Milano.