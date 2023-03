Actorul Tom Sizemore a murit. Medicii l-au deconectat de la aparate

Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolul său din pelicula ''Salvaţi soldatul Ryan", a murit la vârsta de 61 de ani, a anunţat vineri agentul său, transmite sâmbătă AFP.

"Cu mare tristeţe şi durere trebuie să anunţ că actorul Thomas Edward Sizemore ('Tom Sizemore'), s-a stins în somn la spitalul St Joseph din Burbank. Fratele său Paul şi copiii săi Jayden şi Jagger (...) s-au aflat lângă el", în California, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

"Sunt profund întristat de pierderea fratelui meu mai mare. Mi-a influențat viața mai mult decât oricine altcineva pe care îl cunosc. Era talentat, iubitor, darnic și putea să te distreze la nesfârșit cu inteligența și capacitatea sa de a povesti. Sunt devastat că a plecat și îi voi simți lipsa mereu", a transmis Paul Sizemore.

Actorul a suferit un anevrism cerebral în februarie, se afla în comă şi a fost deconectat de la aparate vineri. Cu câteva zile înainte, medicii anunţaseră familia actorului că nu se mai poate face nimic pentru el, a declarat managerul său Charles Lago.

Născut în Detroit, Sizemore și-a făcut un nume la Hollywood jucând în roluri de băieți duri.

Însă celebritatea lui Sizemore pe ecran a fost uneori umbrită de reportajele despre viața sa privată.

Luptându-se ani de zile cu dependența de droguri, în 2003 a fost condamnat pentru violențe împotriva fostei sale iubite Heidi Fleiss. El a recunoscut că a fost dependent de cocaină, heroină și metamfetamină.

El a avut un rol mic în filmul lui Oliver Stone din 1989, "Born on the Fourth of July", și a reușit să se remarce la televiziune jucând rolul sergentului Vinnie Ventresca în serialul ABC "China Beach".

Sizemore a urmat cu interpretări în diverse filme, printre care "Point Break" în 1991, "True Romance" în 1993, "Natural Born Killers" în 1994 și "Strange Days" în 1995.

Rolul său principal în rolul lui Bat Masterson din westernul "Wyatt Earp" al lui Kevin Costner i-a adus lui Sizemore aprecieri. El a continuat cu alte roluri importante în "Pearl Harbor" și "Black Hawk Down", ambele lansate în 2001.

Însă cel mai important rol al său a fost fără îndoială cel al unui militar american în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din filmul "Salvaţi soldatul Ryan" apărut în 1998 şi regizat de Steven Spielberg. Lungmetrajul - în care au mai jucat Tom Hanks şi Matt Damon - a câştigat cinci premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun regizor, dar a luat premii şi pentru imagine, montaj, sunet şi montaj de sunet.

Sizemore a apărut recent în serialul Netflix "Cobra Kai" și în filmul independent supranatural "Impuratus".