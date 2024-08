A murit Alain Delon, legendarul star al cinematografiei franceze și mondiale. Actorul avea 88 de ani VIDEO

Celebrul actor Alain Delon, care și-a trăit arta cu o intensitate de neegalat, a murit la vârsta de 88 de ani, potrivit unei declarații a celor trei copii ai săi pentru Agenția France-Presse.

„Alain Delon este o figură înainte de a fi un artist, un chip înainte de a fi o persoană. El a fost arhitectul - nu întotdeauna conștient - al acestei construcții fără egal a peisajului francez, care i-a umbrit adesea opera. Puțini actori s-au dedicat atât de intens cinematografiei”, notează, duminică, Le Monde, care a publicat vestea morții legendarului actor.

Amintim că, în luna ianuarie a acestui an, actorul francez fusese plasat sub protecţie juridică, fiind desemnat un reprezentant legal „pentru îngrijirea sa medicală". Măsura a fost transformată „într-o tutelă consolidată” (sub tutelă consolidată, tutorele gestionează contul bancar al persoanei protejate şi controlează cheltuielile acesteia, potrivit site-ului service-public.fr), potrivit Agerpres.

De la începutul lunii ianuarie, cei trei copii ai starului au dus un război fratricid, prin intermediul presei şi al instanţelor de judecată, fiecare jurând să îl protejeze pe legendarul actor francez, a cărui stare de sănătate a intrat în declin după un accident vascular cerebral suferit în 2019.

Fiii săi, Anthony, în vârstă de 59 de ani, şi Alain-Fabien, în vârstă de 29 de ani, considerau că actorul este manipulat de sora lor, Anouchka, în vârstă de 33 de ani, care le-ar fi ascuns starea de sănătate a tatălui lor şi ar dori să îl transfere în Elveţia.

În cadrul celui mai recent episod din cadrul acestor neînţelegeri, Anouchka Delon i-a dat în judecată pe cei doi fraţi ai săi pentru încălcarea vieţii private după difuzarea înregistrării unei conversaţii dintre ea şi tatăl ei. Procesul urmează să aibă loc în aprilie 2025 la Paris.