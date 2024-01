Un prim concurent părăsește competiția Survivor All Stars 2024

Survivor România All Stars 2024, difuzat la PRO TV și VOYO, a rămas pe primul loc în clasamentul preferințelor celor de acasă și miercuri seara.

După ce au realizat că au pășit în cea mai grea provocare a vieții lor, membrii celor două triburi au început să se acomodeze cu revenirea în Republica Dominicană. Pas cu pas își construiesc locul care îi va adăposti în următoarele luni, iar probă cu probă, își dau seama că limitele le sunt testate la fiecare pas.”De fiecare dintre voi depinde cât de departe ajunge în sezonul suprem. Pentru a rămâne în competiție este nevoie să dați ce aveți mai bun”, au aflat aseară cei 20 de concurenți. Realizând cât este de mare miza jocului de imunitate, aceștia au făcut spectacol pe traseu și au luptat până la ultimul punct.

Victoria le-a aparținut, de această dată, Războinicilor, așa că ei nu vor pierde pe nimeni în prima săptămână.

De la jocul de echipă, Faimoșii au mers spre cel individual, iar acolo TJ Miles a reușit să obțină prima victorie din sezon și are acum Imunitate personală, nefiind în pericol să părăsească show-ul.

Pe cine a propus acesta, dar și echipa, să meargă la Duelul de eliminare, s-a aflat foarte repede.

”Se simte o tensiune mare”, a declarat Andreea Tonciu după ce echipa ei a pierdut jocul, iar Jador i-a subliniat într-o discuție extrem de sinceră că ea este prima pe lista opțiunilor de nominalizare. După pierderea Imunității, Faimoșii se văd nevoiți să intre în Consiliu și să facă primele nominalizări. Astfel, două persoane din trib au ajuns, în premieră, la Duelul eliminatoriu. Andreea Tonciu și Roxana Nemeș au fost în final nominalizate să se dueleze.

După un joc dificil, Andreea Tonciu a părăsit competiția.„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau.. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a spus ea, după ce a aflat că va părăsi show-ul.

Cea de-a doua ediție a sezonului suprem, Survivor All Stars, a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 21:30 – 23:53. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 7.6 puncte de rating și 28.0% cotă de piață, față de locul 2 care avea 4.1 puncte de audiență și 15.0% share. De-a lungul difuzării, peste 1.5 milioane de românii au trăit cu emoție primul joc de imunitate.