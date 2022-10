Motivul pentru care noul sezon al serialului The Crown va înfuria Familia Regală

Serialul The Crown, marca Netflix, cel care urmărește întâmplările din cadrul Casei Regale a Marii Britanii se bucură de o popularitate incredibilă la nivel mondial, însă ultima decizie a producătorilor ar putea avea consecințe grave și, în plus, are toate șansele să-i nemulțumească pe membrii familiei regale britanice.

Sezonul cu numărul cinci va reveni pe micile ecrane la începutul lunii noiembrie și se pare că va aborda o presupusă idilă a prințului Philip cu Penny Knatchbull, o apropiată a cuplului regal.

Cunoscută și sub numele de Lady Romsey și Lady Brabourne, Penny Knatchbull a fost un vizitator obișnuit la Wood Farm, cabana de la marginea Sandringham Estate din Norfolk, unde prințul și-a petrecut o mare parte din timp.

