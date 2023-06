Serialul „And Just Like That“ revine pe HBO Max. Când are loc premiera sezonului 2, cu Kim Cattrall în rolul Samanthei Jones

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang and Alexa Swinton revin joi, 22 iunie, în cel de-al doilea sezon al serialului "Și uite așa..." (And just like that), pe HBO Max.

Anul acesta se sărbătoresc 25 de ani de la lansarea serialului fenomen "Sex and the city", iar HBO Max vine cu cel de-al doilea sezon Și uite așa, serialul care continuă povestea grupului de prietene care locuiesc în New York.

Noul sezon are 11 episoade, iar joia aceasta vor fi disponibile pe HBO Max primele două. Începând de săptămâna viitoare, fanii universului "Sex and the city" vor putea urmări câte un episod al serialului "Și uite-așa..." în fiecare joi.

Serialul a fost dezvoltat de Michael Patrick King, care este și producător executiv, alături de John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis și Cynthia Nixon. Printre scenariști se află Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg și Elisa Zuritsky. Regizori sunt Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young și Julie Rottenberg. Serialul HBO Sex and the City a fost creat de Darren Star și s-a bazat pe cartea cu același titlu, scrisă de Candace Bushnell.

Actriţa canadiano-britanică Kim Cattrall se va întoarce în rolul care a făcut-o celebră, Samantha Jones, la finalul sezonului 2 din „And Just Like That...“. Acest serial este continuarea producției de succes „Sex and the City“. Îndrăgita actriţă va apărea însă doar într-o singură scenă. Potrivit unor surse, Cattrall a filmat pe 22 martie la New York dialogul în care va apărea, fără să le vadă sau să discute cu celelalte vedete ale serialului sau cu regizorul "And Just Like That...", Michael Patrick King.