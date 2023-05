Românul cu o stea Michelin în Italia a făcut senzație la Chefi la Cuțite cu inovațiile sale culinare

Cei trei chefi au avut parte de o nouă experiență culinară desăvârșită în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la Cuțite. Unul dintre concurenții din această ediție i-a impresionat pe jurați cu inovațiile sale culinare.

Richard Abou Zaki este deținătorul unei stele Michelin, la vârsta de 26 de ani, în Italia. El este chef de profesie, fiind pasionat de bucătărie încă de la vârsta de 8 ani, atunci când era nevoit să își gătească singur când mama sa era la muncă. Richard a reușit să își îndeplinească visul din copilărie și acum reușește să facă preparate care îi lasă pe toți cu gura căscată.

Atunci când a pășit în platoul emisiunii, Richard i-a uimit pe toți cu poveștile și realizările sale, încă de la o vârstă fragedă.

„Eu m-am născut la Piatra Neamț, am 26 de ani și vin din Italia. Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar.

Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (...) Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar.”, a mărturisit el, potrivit A1.ro.

Richard a lucrat în bucătărie alături de nume celebre în gastronomia internațională, precum Michel Roux și Massimo Bottura.

”Când am început să lucrez în bucătăria unui restaurant din Italia, munceam și câte 16-17 ore. Intram când era noapte și ieșeam când era noapte. Așa a început parcursul meu la același restaurant la care a lucrat și Gordon Ramsay”, a spus concurentul.

În fața juraților Richard s-a prezentat cu un preparat deosebit: Varză în roșu cu sos de anghila afumată și Coccobello la mare.

Acesta le-a povestit că are propriul său restaurant în Italia la care a reușit să obțină prima stea Michelin după doar 9 luni.

„Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia când aveam 5 ani cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu.”, le-a spus Richard juraților.