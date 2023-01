Puya, cea mai mare temere la „America Express“. De ce a murit fratele lui

Puya, care participă la reality-show-ul „America Express“, a dezvăluit în prima ediție cea mai mare temere a sa, care are legătură cu fratele lui mort.

Dragoș Gărdescu (Puya) și soția sa, Melinda, au acceptat provocarea de a participa la „America Express – Drumul Aurului“, chiar dacă gândul le-a fost tot timpul la cele trei fiice care îi așteptau acasă.

În prima ediție a concursului toate echipele au participat la un ritual șamanic și au scris pe o foaie cele mai mari temeri ale lor. „Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic“, a spus rapperul.

Alexandru Gărdescu, fratele lui Puya, a fost găsit mort în locuința sa din Italia, în 2012. Bărbatul lucra la un service auto, iar autoritățile au suspectat la vremea aceea că ar fi vorba despre o supradoză. Cu toate acestea, cei din jurul lui nu știau dacă fratele lui Puya este sau nu consumator de droguri. Cei care au alertat carabinierii au fost colegii de serviciu care s-au îngrijorat că acesta nu mai vine la muncă.

Moartea fratelui său a fost dureroasă pentru Puya. „El era în Italia, lucra acolo și la un moment dat m-a sunat cineva și mi-a zis că fratele meu nu mai e. Ăla a fost un moment de răscruce, mi-am dat seama că toată alergătura cu spectacolele nu merită. Uneori suna și nu puteam să îi răspund, mi-a părut foarte rău de momentele pe care le-am pierdut. Putea avea probleme și nu avea cui să i le spună“, a mărturisit Puya la Antena Stars.