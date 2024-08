Ofelia Popii, protagonista din spectacolul lui Purcărete, „Faust“, din toamnă într-un serial PRO TV

Povestea din CLANUL i-a făcut pe fani să trăiască cu sufletul la gură momente pline de acțiune, alături de personajele lor preferate. TĂTUȚU’ îi va duce în urmă cu 20 de ani, când a început totul. Așa cum știm din CLANUL, comisarul Costoiu, interpretat de actorul Șerban Pavlu, a fost încă de la început pe urmele lui Bebe Măcelaru’. Acum a venit momentul să aflăm cum s-a scris istoria dintre cei doi.

În cursa constantă în care s-a aflat pe urmele lui Bebe Măcelaru’, Costoiu a avut alături o brigadă pe care s-a putut baza. Dar cu cine a pornit el, de fapt, la drum? În TĂTUȚU`, îi vom descoperi pe Olga, Alis, Matei, Relu și Baști care vor fi interpretați de actori talentați, la început de drum, dar și de actori consacrați în teatru și film.

Pe actrița Ofelia Popii o putem descoperi și în TĂTUȚU`, în rolul Olgăi. Ofelia mărturisește că își iubește personajul și a declarat că scenariul o ține cu sufletul la gură: „Mă bucur la maximum de echipa de filmare, de profesionalismul și pasiunea pe care o pune fiecare în ceea ce face. Atâția oameni frumoși în același loc nu am mai întâlnit de mult timp! Aștept cu nerăbdare să filmez în zilele când sunt liberă, să primesc episodul următor, pentru că scenariul mă ține cu sufletul la gură, indicațiile regizorale sunt foarte pertinente, colegii actori minunați mă inspiră. Sunt atât de fericită să fac parte din această echipă și sper că personajul meu, Olga, parte din brigada specială, în echipa lui Costoiu, să contribuie la construcția fascinantă a intrigii dramatice. Iubesc acest personaj! Abia aștept să văd ce voi face în continuare!”.

Irina Artenii este actrița care o va interpreta pe Alis - personaj despre care povestește că are mult curaj și o inimă pe măsură: „Un proiect din care mă bucur să fac parte, pentru că lucrez cu actori pe care îi știu și admir de mulți ani, dar cu care nu am avut ocazia să colaborez până acum și încerc să învăț cât mai multe de la ei. Plus colegi pe care-i știu din facultate și cu care mi-e ușor și fun pe set. Alis, personajul meu, are mult curaj, acționează instinctiv, nu-i place să asculte ordinele, dar are și o inimă mare, ceea ce nu o ajută neapărat în meserie”.

Roluri tinere

Actorul Eduard Păuna spune despre personajul său, Matei, că este loial și, uneori, naiv: „Un proaspăt absolvent al Academiei de poliție, ce debutează în cariera lui cu un loc în prima brigadă de crimă organizată a comisarului Costoiu. E atent la detalii, loial, câteodată naiv, competitiv și fascinat de tehnologie. E o reală bucurie să dau viață acestui personaj pentru că are parte de un proces de maturizare foarte frumos și, în același timp, deloc ușor. Sunt foarte recunoscător că am șansa să învăț meserie de la actori cu atât de multă experiență și sunt plăcut surprins să văd candoarea și profesionalismul cu care ne-au integrat pe noi, cei mai „la început de drum", în familia lor. Mă fascinează disciplina și eficiența cu care se lucrează la acest proiect și sunt mândru că fac parte din această echipă”.

Ștefan Radu, actorul care îl interpretează pe Relu, este încântat de această nouă etapă din cariera sa: „Experiența cu TĂTUȚU' este prima de genul acesta pentru mine și e foarte frumos să simți că toți oamenii sunt atât de calzi și că au grijă de tine. Personajul meu este Relu. Face parte din brigada lui Costoiu și e un polițist corect. Sau cel puțin așa încearcă să fie. Visează că odată cu el, Poliția Română se va schimba, dar încercările prin care trece ajung să-i schimbe lui viața. De abia aștept să ne vedeți!”.

Actorul Marian Adochiței este cel care îl va interpreta pe Baști, unul dintre polițiștii cu experiență care vor întregi brigada comisarului Costoiu și spune despre personajul său că este un tip dintr-o bucată. „Totul a început cu un casting norocos la care nici nu trebuia să fiu. Îmi place când lucrurile bune vin pe neașteptate. A fost un vibe bun acolo, oamenii de peste masă erau deschiși și frumoși, ei au zis hai, eu am zis da. Nu sunt foarte familiarizat cu serialele, de 20 de ani joc în teatru, iar pe partea de cinematografie, în filme de lungmetraj. Eram curios cum e la TV. Recunosc, mi-e puțin frică de seriale, timpul e comprimat la maximum, totul se întâmplă prea repede și dacă nu ești pe fază ca actor, poți să dai fail. Dar aici înveți o lecție importantă. Echipa. Oameni extraordinari care îți arată că se poate, de la tehnic până la artistic, acești zei ai filmului te iau cu ei într-un carusel din care nu mai vrei să cobori. Personajul meu este Baști, un polițist cu experiență, mâna dreaptă a lui Costoiu în brigadă, lucrează sub acoperire și se infiltrează în clanul mafiot. Baști e un tip dintr-o bucată, mai de modă veche, care le zice pe față, un tip cu o carismă aparte, pe care, în ciuda stilului său enervant, poți ajunge să-l iubești”.