Daniel Nuță, despre filmările pentru serialul „Groapa“: „Nu e totul lapte și miere“

În urmă cu peste o lună, Pro TV a început filmările pentru noul serial, care prezintă o imagine realistă și dură a lumii mafiei. Daniel Nuță și Teona Stavarachi au rolurile principale.

Producția, care va avea premiera în toamnă, va prezenta relațiile de familie, problemele și poveștile de dragoste din această lume dură. Telespectatorii vor avea oportunitatea de a descoperi modul în care iubirea și îndatoririle, șansele de a-ți schimba propriul destin și conexiunile adevărate care există într-o familie pot schimba totul într-un univers în care nu este vreme pentru reguli și prietenii.

În fiecare zi de filmare, actorii pornesc din București și se îndreaptă spre Giurgiu pentru a filma în locuri cu priveliști extraordinare. După această perioadă, Daniel Nuță declară: „Suntem în săptămâna opt de filmare și îmi place din ce în ce mai mult. Se așează personajele, m-am obișnuit cu ritmul nebun de filmare, nu mă mai ia prin surprindere oboseala fizică, încerc să fac abstracție de cât de cald e zilele astea și cum noi filmăm pe 40 de grade în plin soare. Giurgiu is the new Texas. Din toate punctele de vedere. M-am împrietenit cu echipa, funcționăm foarte bine, înțelegem exact ce și când să cerem ceva unul de la celălalt, lucrez bine cu cei trei regizori. Nu e totul lapte și miere, nu vă speriați, dar problemele pe set se rezolvă întotdeauna, important e ce se vede pe camera, iar acel lucru e foarte tare“.

„Eu am zis de multe ori și cred că la un moment dat lumea o să se sature să mă audă zicând asta: am noroc la oameni. Mă bucură foarte tare proiectul ăsta, îmi plac și îmi admir toți colegii și mă bucur că pot să muncesc alături de ei. Ca în orice lucru pe care îl facem și ne dorim să fie cât mai bine, am foarte mare încredere în tot ce se întâmplă și cred că lucrurile se vor așeza exact așa cum trebuie să se așeze. E greu, e solicitant, e stresant uneori, dar e incredibil de frumos“, mărturisește Teona Stavarachi.