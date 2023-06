Chefi la cuțite, 7 iunie 2023. Este a 2-a ediție la rând când echipele gri și roșie pierd fiecare câte un concurent

Echipa gri a câștigat cel de-al 12-lea battle, așa că la duel au intrat echipa gri și cea roșie. Chefii au făcut degustarea preparatelor și au acordat notele ce au decis ce concurenți au părăsit Chefi la cuțite sezonul 11. În ediția 33 din 7 iunie 2023 doi concurenți au fost eliminați, conform a1.ro.

În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, concurenții au primit misiunea de-a găti cu câte 2 gusturi. Echipa neagră a ales dulce și iute și a făcut o rețetă de vânătă prăjită și un desert. Echipa roșie a primit acru și sărat și a ales să facă un mușchiuleț de porc în crustă de nuci cu două tipuri de piure și tartă sărată, iar echipa gri a avut umami și amar, combinație ce i-a determinat să mizeze pe mușchi de vită cu foie gras și piure de cartofi și andive caramelizate.

Victoria a mers la echipa neagră, așa că toți ceilalți concurenți au intrat la un duel în care s-au extras bilețele și fiecare concurent a dat unui rival o combinație de un vin cu un ingredient. Farfuriile au fost apoi degustate de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și astfel s-au acordat notele ce au decis ce concurent a părăsit competiția. În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 din 7 iunie 2023 au fost eliminați doi concurenți.

Apoi, rând pe rând, fiecare și-a aflat nota. Ultimii au fost Adriana Stănescu, Matthew Ehsanmehr și Stelian Nistor. Atunci când și-a auzit numele strigat, Matthew a izbucnit în lacrimi și cu greu și-a mai putut controla emoțiile.

„Matthew trăiește foarte intens concursul ăsta, se vede că pune suflet și își dorește foarte mult”, a zis Sorin Bontea.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor la testimonial, după ce a fost eliminat.

„Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a mărturisit Adriana Stănescu, și ea eliminată în ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

„Îmi pare rău că pleacă Stelică și că nu a rămas mai mult. Stelică este exemplul foarte clar de un bucătar foarte bun executant, care reușește să facă cinste locului unde lucrează, care reușește să facă ceea ce i se spune și ceea ce i se cere. Nu e puțin să te tot cheme de atâta timp la același contract. Dar în momentul în care este pus în fața unor lucruri, de-a concepe farfurii, are dificultăți”, a zis Florin Dumitrescu.

„Adriana, din păcate, părăsește competiția. Ne-a ajutat cât a fost, dar din păcate jocul o greșeală așteaptă”, a zis Sorin Bontea.

„Îmi pare rău, Stelian. Știam că va fi lovitura finală pentru tine”, a zis Constantin Onuț la testimonial, referindu-se la faptul că el i-a ales celui eliminat combinația de vin și de ton, ca să-l încurce.

În ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Sorin Bontea a folosit o amuletă și a făcut schimb de concurenți. Surpriza a fost mare atunci când acesta a decis să o înlocuiască pe Luna Morgaciova din echipa sa cu Constantin Onuț, fostul concurent din echipa sa, care a ajuns preț de câteva ediții în echipa gri a lui Florin Dumitrescu.

„Mi-a frânt inima!”, a fost reacția avută de Luna Morgaciova, care a spus că s-a adaptat și s-a simțit mai bine în echipa roșie decât în cea gri.

„Hai, Costică, vino acasă!”, a strigat Bontea la Constantin Onuț, pe care l-a pierdut în urmă cu câteva ediții, din cauza unei amulete.

„Abia aștepta momentul să plece la Sorin! E un concurent bun, dar nu e un concurent pe stilul meu”, a fost concluzia lui Florin Dumitrescu. „Hai, Luna, treci acasă! Lasă vrăjeala!”, a mai adăugat el, atunci când Luna încă mai vorbea cu Sorin Bontea.

Ediția anterioară a adus, de asemenea, o dublă eliminare și o lovitură grea pentru două dintre echipe. Sorin Bontea l-a pierdut pe Florin Borșaru, în timp ce Florin Dumitrescu a pierdut-o pe Mariana Zinner.