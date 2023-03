Cel mai faimos rățoi din lume împlinește 89 de ani. Cum i-a venit ideea lui Disney să-l creeze pe Donald VIDEO

Este cel mai publicat personaj de benzi desenate fără supereroi. A fost creat în anul 1934 şi a prins viaţă într-un prim film apărut pe 9 iunie în acel an. Creatorul său, Walt Disney, a dorit ca ziua lui Donald să fie sărbătorită pe 13 martie.

Într-unul dintre filmele în care apare, „The Three Caballeros“ (1944), Donald primeşte cadouri într-o zi de vineri 13. Într-un alt film din anul 1949, care se numeşte „La mulţi ani lui Donald!”, ziua lui de naştere este notată ca 13 martie.

Lui Walt Disney i-a venit ideea de a-l crea pe răţoiul Donald când l-a auzit pe Clarence Charles Nash, un actor de voce, recitând „Mary Had a Little Lamb” cu vocea unei raţe. După ce sa apărut ideea, a urmat şi schiţa. Aspectul lui Donald a fost inspirat de raţa americană Pekin. Trăsăturile de caracter ale lui Donald au fost create pentru a contrasta cu cele ale lui Mickey Mouse. Mickey a fost atât de drăguţ, blând, prietenos şi generos, încât Disney a decis că este nevoie de cineva imperfect, morocănos şi puţin răutăcios. Această natură imperfectă l-a făcut un personaj îndrăgit de oamenii din întreaga lume.

Puțină lume știe că Donald Duck are mai multe prenume. Nu sunt multe personaje Disney cu nume lungi, dar numele complet al lui Donald este Donald Fauntleroy Duck. Disney i-a spus Donald după ce a găsit într-un ziar un articol despre un jucător de cricket pe nume Donald Bradman.

De ce are două zile aniversare?

De obicei, ziua de naştere a unui personaj este ziua în care a debutat pe marele ecran, dar nu este cazul lui Donald Duck. Donald a debutat în film pe 9 iunie 1934. A fost un co-star al scurtmetrajului Disney „Găinuşa înţeleaptă”, iar compania Dinesy a considerat această dată ca zi de naştere oficială a lui Donald. Cu toate acestea, într-unul din desenele sale animale aflăm că aniversarea lui este de fapt 13 martie, ziua în care a fost creionat pentru prima dată.

La 3 ani de la debut, Donald Duck a primit primul său rol principal într-un film de opt minute în care trece prin mai multe aventuri în Mexic, în încercarea de o cuceri pe raţa Donna. Se pare că Daisy n-a fost prima lui dragoste.

Donald Duck a apărut şi într-o serie de 6 scurtmetraje realizate între anii 1942 şi 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial. Scurtmetrajele au descris viaţa lui Donald în armata SUA şi aprecierea lui pentru trupele americane.

Premiat cu un Oscar

Donald Duck a câştigat un Oscar pentru scurtmetrajul „Der Feuhrer’s Face”, cunoscut şi sub numele de „Donald Duck în Nutziland”. În acest film, Donald are un coşmar că a fost înrolat în armata germană.

Are o stea pe Walk of Fame

Faimosul răţoi Donald a fost distins şi cu propria stea pe Walk of Fame de la Hollywood, pe 9 august 2004. Se numără printre cele 17 personaje animate care au primit această distincţie. Printre alte personaje Disney care au stele pe Walk of Fame sunt Mickey Mouse, primul care a primit-o, Albă ca Zăpada, Winnie the Pooh, Tinker Bell şi Minnie Mouse.

Donald Duck a debutat pe 9 iunie 1934 și a devenit cel mai îndrăgit personaj de desene animate, mai popular chiar şi decât Mickey Mouse, mascota Disney. Cu trecerea timpului, personajul devenise atât de faimos, încât toată lumea a dorit să-l poată sărbători într-o zi dedicată special la Disneyland sau în alte parcuri de distacţii. De la debutul pe ecrane, a avut apariţii în peste 200 de producţii cinematografice, mai multe decât oricare alt personaj Disney.

Publicul de toate vârstele, cucerit de Donald

A debutat pe ecrane în 1934, în "Silly Symphony, The Wise Little Hen". De atunci, farsele amuzante, temperamentul expansiv şi farmecul său, dat şi de limbajul parţial neinteligibil, au captivat publicul de toate vârstele.

La mijlocul anilor 1930 au început să apară şi produse cu Donald Duck, iar, în 1938, graficianul Al Taliaferro a început să creeze benzi desenate cu el. De-a lungul deceniilor, personajul său nu a suferit modificări consistente şi a avut roluri numeroase, de la profesor la poliţist.

În multe ţări, de ziua lui Donald Duck, televiziunile difuzează desene animate cu celebrul răţoi, fanii încearcă să-l imite şi poartă costumul Donald Duck, sunt vizitate parcurile de distracţii tematice, iar agenţiile de publicitate şi reţelele de socializare îi promovează imaginea.