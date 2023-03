Anunț-bombă la „Survivor România“: două eliminări în loc de una, înainte de Marea Unificare. „Plec dintre șerpi“ FOTO

Faimoșii au pierdut doi oameni. Un concurent a părăsit competiția din motive medicale, altul a fost eliminat în urma votului general.

Un joc de recompensă și un joc de imunitate au avut loc înainte de Marea Unificare, în ediția de aseară. Alături de mentorii Zanni și Alex Delea, câștigătorii ultimelor două sezoane „Survivor România“, de Elena Chiriac, finalistă anul trecut și de Oana Ciocan, semifinalistă în 2022, cele două triburi au câștigat fiecare câte un joc. Faimoșii au fost învingători la jocul de recompensă, în timp ce Războinicii au câștigat ceea ce era mai important: imunitatea.

Astfel, din tabăra Faimoșilor s-a făcut ultima eliminare înainte de Marea Unificare. Anunțul-bombă a venit însă în Consiliu, când Daniel Pavel a anunțat că încă un concurent va părăsi competiția din motive medicale.

Actrița Ada Dumitru, care are probleme de sănătate, este cea care se întoarce în România. Anunțul i-a lăsat fără cuvinte pe colegii ei de echipă. „Într-adevăr, ovarul meu are nevoie de îngrijire o perioadă, dar sunt convinsă că totul va fi bine. Sănătatea e pe primul loc. Când am ajuns (la „Survivor România“ – n.r.), am zis că eu mai mult de două săptămâni nu stau aici. Și, după aceea, am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de amintiri incredibile, e greu să explici ce trăiești aici. Vreau să le mulțumesc acestor oameni pentru tot ce am trăit împreună“, a spus Ada, foarte emoționată, iar despărțirea de Faimoși a fost la fel de emoționantă și plină de lacrimi.

A urmat nominalizarea colectivă, în urma căreia propusă pentru eliminare a fost Carmen Grebenișan. Ionuț Iftimoaie și Ștefania, câștigătorii imunității individuale, i-au nominalizat pe Remus, respectiv pe Mihai Zmărăndescu. „E șerpărie, dar asta denotă caracterul oamenilor“, a comentat Mihai Zmărăndescu alegerea Ștefaniei. În urma voturilor generale (aceasta fiind o excepție în săptămâna Unificării) concurentul care a părăsit competiția a fost Mihai Zmărăndescu.

„Ce pot să zic... plec dintre anumiți șerpi. Vă mulțumesc tuturor! Ați fost mai oameni decât mulți din echipa asta, chiar dacă am fost adversari pe traseu (către Războinici – n.r.). Aici am observat că mulți aleargă după premiul cel mare. Și vor realiza că poți să ai toți banii din lume, dar coloana vertebrală este cea mai importantă“, a spus acesta.