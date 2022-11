Sarah Connor, cunoscută în România pentru hitul „Just One Last Dance”, a lansat albumul „Not So Silent Night” VIDEO

Cântăreața și compozitoarea pop și soul, premiata cu numeroase discuri de platină, Sarah Connor, revine cu un nou album de Crăciun - și primul ei album în limba engleză de peste un deceniu.

„Not So Silent Night” - cel de-al doilea album de Crăciun al lui Sarah Connor după „Christmas In My Heart”, lansat în 2006, nu este deloc un album tradițional de Crăciun, cu piese clasice precum „Ave Maria” și „Silent Night” etc., în schimb este un album fresh, cu 12 cântece de Crăciun scrise de la zero.

După cum sugerează și titlul albumului, Crăciunul nu este doar o sărbătoare contemplativă și pașnică. Și din perspectiva sinceră a lui Sarah Connor, ca mamă care lucrează, Crăciunul este mult mai mult decât un timp liniștit! „Not So Silent Night”, de exemplu, descrie un ajun al Crăciunului tipic, într-o gospodărie plină de exces de entuziasm, haos și agitație generală a familiei!

Primul single extras de pe album se numește „Ring Out The Bells” - o piesă euforică care sună în sezonul pre-Crăciun. Pe „24”, starea de spirit se trezește oarecum, în timp ce piesa se concentrează pe amintirea celor care nu mai sunt prin preajmă, în această perioadă specială a anului, și de care ne este dor de Crăciun, în special.

După lungi blocaje și în imposibilitatea de a face turnee în ultimii doi ani, Sarah s-a trezit tânjind după distracţie, sinceritate şi căldură. S-a simțit obligată să râdă și să se distreze în studio și să reia legătura cu prietenii. A fost făcut un apel către prietenul, colaboratorul și producătorul de lungă durată, Nico Rebscher, alături de care a pus la cale planurile pentru înregistrarea unui nou album de Crăciun.

Înregistrarea a fost realizată în Black Rock Studio de pe insula vulcanică grecească, Santorini, în lunile ianuarie/februarie ale acestui an. Și, spre deosebire de modul în care lucrează, de obicei, Sarah (doar ea și Nico), ea a invitat o mulțime de prieteni incredibili, compozitori, să se alăture - Max Wolfgang, Ali Zuckowski, Kelvin Jones, Nico Santos și Kalli & Joe s-au alăturat grupului de lucru festiv.

Având atât de mulți scriitori talentați sub un singur acoperiș și vedere la ocean și la stâncile vulcanice negre, Sarah a devenit profund inspirată. Faptul că scriau cântece despre miracolul căderii primilor fulgi de zăpadă („Quiet White”) în timp ce soarele strălucea nu conta. Și destul de amuzant, în ziua în care au plecat, a nins pentru prima dată în 10 ani pe insula Santorini!

De când și-a lansat albumul „Muttersprache”, Sarah nu mai cântă melodii pe care alții le-au scris pentru ea. Are propriile ei concepte lirice puternice și știe ce vrea să spună. Și pentru „Not So Silent Night” nu a fost diferit. Sarah avea un plan atât de clar în minte cu privire la perspectivele despre Crăciun pe care dorea să le descrie - și după numai 12 zile albumul a fost scris!

Sarah Connor și-a început cariera muzicală ca artistă care canta în limba engleză și și-a lansat primul album în 2001. După mai multe piese care s-au clasat pe primul loc în topuri și numeroase discuri de platină, a luat o pauză creativă, și-a lansat primul album în limba germană („Muttersprache”) în 2015, care a fost un succes uimitor și i-a dus cariera la noi cote de vârf.

„Muttersprache” a vândut peste 2 milioane de discuri și este unul dintre cele mai de succes discuri din toate timpurile din Germania. Al doilea album al ei in limba germana, „Herz Kraft Werke”, a urmat în 2019 și a atins din nou statutul de multiplatină, cu peste 800.000 de copii vândute.