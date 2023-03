Nicu Covaci, după ce nu a fost primit în Uniunea Compozitorilor: „E o umilire. Mi-e silă. Nu mai vreau să fiu membru al acestei găști“

Nicu Covaci, fondatorul formației Phoenix și autorul a numeroase melodii care au marcat istoria muzicii rock din România, a mărturisit că s-a simțit umilit de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

„Este o umilire. Eu am crezut că este o glumă. Eu m-am dus acolo cu gândul că o să compun ceva în fața lor și am făcut o compoziție cu refren și tot ce trebuie. «Dar tobele ce sunt?» Am scris și ce cântă toba. «Dar basul ce cântă?». Am scris și pentru bas. A, păi trebuie o comisie să se adune și să decidă. Am râs. Am crezut că este o glumă. Am trântit ușa și am plecat.

Acum câteva zile primesc o scrisoare de la Uniunea Compozitorilor că am căzut la examen. Dar dintre voi, care ați luat decizia asta, cine a mai compus peste 100 de piese dintre care multe sunt șlagăre? Este nevoie de examenul lor? Dar folcloriștii care au compus melodii geniale au facultatea lor.

Îmi e silă. Nu mai vreau să fiu membru al acestei găști“, a spus Nicu Covaci.

„Mi s-a spus că eu i-am supărat pe ei demult“

Acesta a aflat că unii compozitori care fac parte din această uniunea sunt supărați pentru unele acuzații făcute în urmă cu mulți ani legate de filmul Nemuritorii: „Mi s-a spus că eu i-am supărat pe ei demult când Sergiu Nicolaescu a făcut filmul Nemuritorii, unde toată muzica este a mea și m-au scos de pe generic și și-au băgat banii în buzunar. Eu nu am primit vreun ban de la Nemuritorii. Le-am spus că sunt hoți și s-au supărat toți compozitorii și mă desconsideră“

Compozitorul Horia Moculescu a explicat pentru Antena 3 CNN de ce liderul Phoenix a fost respins din UCM: „El a creat o antipatie, a vărsat și asupra Uniunii Compozitorilor nemulțumirile pe care le avea față de cinematografie. Conflictul lui a fost major cu Sergiu Nicolaescu. Toate supărările lui Nicu erau strict pecuniare. Uniunea a dovedit atunci cu documente ca nu a primit de la cinematografie niciun ban revenind din drepturile de autor pentru Nicu Covaci. De ce? Pentru că exista o cutumă atunci nefericită. Nimic care ținea de interpretarea sau creația unui artist care părăsise țara în mod ilegal nu mai putea fi retribuit. Scandalul atunci s-a vărsat și asupra Uniunii, Uniunea nefiind parte la acest conflict și culmea este că atunci discuta despre Uniune în niște termeni absolut lamentabili, el fiind foarte nervos că el credea că are de primit 50 de mii de euro.

Normal era ca Nicu să își ceară scuze pentru ce s-a întâmplat atunci și astfel era primit cu brațele deschise. Și eu sunt pentru Nicu în Uniunea Compozitorilor, dar cu condiția să își ceară scuze", a explicat Hora Moculescu.

Ministrul Culturii: „Cred că undeva, ceva e profund greşit cu acest UCMR“

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, spune că răspunsul și evaluarea făcută de UCMR a fost o surpriză amară: „Am aflat şi eu, cu surpriză amară, că Nicu Covaci nu a luat «examenul» pentru a fi membru al Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în faţa publicului. Cred că undeva, ceva e profund greşit cu acest UCMR...”, a scris pe Facebook Lucian Romaşcanu.

Ce i-a transmis UCMR lui Nicu Covaci

UCMR i-a transmis lui Nicu Covaci că a picat examenul cu 7,60: „Stimate domnule Nicolae Covaci,

Vă informăm prin prezenta că Biroul Secţiei de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România s-a întrunit în şedinţă şi a analizat lucrarea scrisă pe care aţi susţinut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaţilor care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR. În conformitate cu Statutul şi Regulamentele UCMR, Biroul executiv a dispus informarea Dvs. cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR.

Nicolae Gheorghiţă, vicepreşedinte UCMR”.