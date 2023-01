Fred White, toboşarul trupei Earth, Wind & Fire, a murit la vârsta de 67 de ani

Toboşarul american Fred White, membru al trupei de funk Earth, Wind & Fire, a murit la vârsta de 67 de ani, au anunţat luni fratele său şi un fost membru al formaţiei, potrivit AFP.

White s-a născut în 1955 în Chicago, Illinois, şi a început să cânte la tobe de la o vârstă fragedă, relatează Agerpres. Pe parcursul carierei sale a câştigat şase premii Grammy alături de legendara trupă de funk formată în 1969 de fratele său, Maurice White, care a murit în 2016.

"Familia noastră este întristată astăzi de pierderea unui membru al ei incredibil şi talentat", a scris un alt frate al său, Verdine White, într-o postare pe Instagram, amintind că artistul avut "discuri de aur de la vârsta de 16 ani!"

Earth, Wind & Fire a cunoscut rapid celebritatea în anii '70, devenind una dintre primele formaţii care au eliminat tabu-urile rasiale din muzica pop şi bucurându-se de un succes imens atât în comunitatea albă, cât şi în cea afro-americană.

Prima trupă afro-americană

În 1979, Earth, Wind & Fire a fost prima trupă afro-americană care a cântat sold out la prestigioasa Madison Square Garden din New York. Pe pagina oficială de Instagram a trupei a fost postat un videoclip cu White interpretând un solo de tobe la un concert din 1979, în Germania, acompaniat de mesajul "Rest in love".

De-a lungul carierei sale, White a colaborat cu mai mulţi artişti, printre care cântăreaţa de soul Deniece Williams, iar în calitate de membru al trupei Earth, Wind & Fire a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2000.

Trupa este cunoscută atât pentru piesele sale, cât şi pentru spectacolele pline de energie, cu o prezenţă puternică a trompetelor şi a kalimbei, un instrument de percuţie african realizat din lamele metalice. Fără să fi părăsit vreodată complet scena muzicală, trupa a cunoscut din nou notorietatea după alegerea preşedintelui Barack Obama, membrii săi numărându-se printre primii artişti invitaţi să cânte după instalarea acestuia la Casa Albă, în 2009.