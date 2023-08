DISKOteka Festival 2023 anunță programul complet și prezentatorii! În premieră: Dan Negru și George Zafiu

Au rămas mai puțin de două săptămâni până la DISKOteka Festival 2023, care anul acesta va fi găzduit de Iași, în weekendul 9-10 septembrie. Scena va fi amplasată în Km 0 al orașului, pe platoul de lângă istoricul Palat al Culturii, la Parc Palas Mall.

Doi dintre cei mai îndrăgiți oameni din televiziune și radio, Dan Negru și George Zafiu, vor urca pe scena DISKOteka Festival 2023, pentru a prezenta artiștii care au cântat cele mai îndrăgite melodii din anii ’80-’90.

Dan Negru: „M-a spus mama că a zugrăvit de trei ori pereții camerei din cauza posterelor cu ei”

„Nici un sentiment nu e mai puternic decât nostalgia. Timpul pierdut nu-l mai găsești niciodată. Încerc totuși să-l recuperez prezentând DISKOteca, la Iași, pe 9 septembrie, evenimentul cu marile hit-uri evergreen de la Snap, Kaoma, East17 până la Mili Vanilli. «Spune-le că am zugrăvit de trei ori pereții camerei din cauza posterelor cu ei», mi-a spus mama atunci când a auzit că o să-i prezint și pe Milli Vanilli. Viața e o colecție de momente!”, a spus Dan Negru.

Originar din Timișoara, Dan Negru a participat și la prima ediție a festivalului, care în 2019 a avut loc în orașul său natal.

George Zafiu: „În spatele Palatului Culturii, în vremea copilăriei mele, era cea mai tare discotecă din oraș”

„În spatele Palatului Culturii, în vremea copilăriei mele, era cea mai tare discotecă din oraș. Poate era chiar cea mai tare din țară, cine știe. Și acolo dansam pe muzica celor de la Ice MC, pe muzica celor de la East 17, Fun Factory și așa mai departe. Acum, în 2023, tot undeva acolo vom face cea mai tare discotecă din țară”, spune George Zafiu.

Din 4 septembrie, abonamentele pentru accesul în ambele seri ale festivalului se vor scumpi. S-au vândut peste 5.000, iar la categoria 1 se mai găsesc doar 100 de locuri.

„Am vândut deja peste 5.000 de bilete. Este o veste și o surpriză plăcută și pentru noi, având în vedere cele doua momente de nesiguranță, 2020 și respectiv 2021. Nici nu știți cât ne bucurăm și, realmente, ne înclinăm în fața Iașiului și a celor care vin din țară – pentru că nici ei nu sunt puțini. Este un moment mult așteptat și foarte dorit, facem ultimele pregătiri, superlativul Euro-Dance ’80 &’90 vine în România, sus de tot, acolo unde începe țara. Din LINE-UP nu lipsește nimeni, prezența este obligatorie, formula cu care am demarat evenimentul și am pornit la drum este completă. Am putea spune că așteptarea a luat sfârșit și ne mai despart doar câteva zile de marea adunare – Cea mai mare DISKOteka în aer liber: DISKOteka Festival 2023”, declară organizatorii.

„În curând se va amenaja și scena. Va fi o formulă noua gândită de noi. Deja am ridicat primul punct de lucru, în Palas Mall. Oamenii sunt nerăbdători, primim în fiecare zi sute de mesaje, și nici măcar unul nu rămâne necitit sau fără răspuns", au mai spus organizatorii.

„Sunt ultimele zile cu bilete la promoție. Zona 1 se apropie deja de SOLD OUT. Din informațiile noastre acolo mai sunt circa 100 de bilete, iar acestea pot fi cumpărate la un preț promoțional doar până în data de 4 septembrie. După această dată prețul va crește. Mulțumim partenerilor de eveniment și mai ales tuturor celor prezenți, care au avut încredere în noi și cu care acest proiect de suflet merge mai departe. Vă așteptăm în număr cât mai mare la cea mai frumoasă distracție a sfârșitului de vacanță”, a declarat echipa.

Încă de la prima ediție, DISKOteka a reușit să pună România pe harta celor mai mari festivaluri retro din lume.

DISKOteka FESTIVAL este un eveniment cu caracter festiv, artiștii vor fi omagiați la scenă și premiați pentru întreaga activitate muzicală.

PROGRAMUL COMPLET – DISKOteka Festival 2023

Sâmbătă, 9 Septembrie – DISKOteka 2023

1. Kaoma

2. Fun Factory

3. SNAP!

4. Dj Conte & Invitații

5. Gheorghe Gheorghiu

6. Mr. Johnny Sandulescu

7. Mauro

8. ICE Mc

Duminică, 10 septembrie – DISKOteka 2023

1. Dj Baron

2. Francesco Napoli

3. (Valahia) Mihai Trestariu

4. Milli Vanilli

5. East 17

6. (Refflex) DONY

7. Saragossa Band

Intrarea se face de la orele 16.30

Programul la scenă cu DJ: 17:00 - 19:00

Programul la scenă cu artiști: 19:00 - 23:00

Curiozități despre artiștii din program:

● Megahitul „Lambada” al grupului pop francez Kaoma a fost lansat în vara anului 1989, dar în România s-a auzit un an mai târziu și este asociat cu eliberarea de sub cenzura comunistă. Melodia a înregistrat un record uluitor într-un timp foarte scurt, peste 5 milioane de copii au fost vândute atunci în întreaga lume.

● Trupa SNAP! a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai bine vândută melodie a tuturor timpurilor, „Rhythm is a Dancer”, lansată în 1992.

● S.T.S.B. fka FUN FACTORY va cânta melodiile „I Wanna Be With You” și „Celebration”, care au făcut furori după lansarea în 1995 și sunt și azi foarte ascultate în cluburile din toată lumea.

● Milli Vanilli a cucerit lumea cu hitul „Girl, You Know It’s True”. Primul album, cu același nume, i-a adus, în 1990, Premiul Grammy pentru Best New Artist şi încasări de peste 50 de milioane de dolari. Impactul muzical a fost atât de puternic, încât şi azi, la 30 de ani după lansare, oamenii ascultă cu nostalgie piesele formației.