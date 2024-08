A început a treia ediţie a We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea. Ce artişti concertează şi ce pretenţii au avut ei

Joi a început unul dintre cele mai aşteptate evenimente muzicale ale acestei veri, We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea. Între 15 şi 18 august, platoul Fețeni va prinde viață și se va auzi cea mai bună muzică, lineup-ul festivalului fiind unul de excepție.

Organizatorul festivalului, Marius Chină, a mărturisit că cea de-a treia ediție We Love Music Festival va fi incendiară la propriu, pentru că s-a acordat o atenţie deosebităm și scenei și întregii producții artistice.

„În a treia ediție de We Love Music Festival avem cea mai tare producție scenotehnică de până acum, impresionantă la capitolul de scenă, de sunete, lumini și de ecrane led. Avem un cort Golden Circle extraordinar de bine pus la punct. Se poate considera VIP cu ușurință. Avem un cort de 150 de metri pătrați de ultima generație pentru gameri, cea mai mare tehnologie de Playstation existentă în România. De asemenea, am îngrădit cu 20% mai mult spațiu decât în anii anteriori, și așteptăm să vină cu cel puțin 20% mai mult public decât anul trecut”, a declarat Marius Chină, care este, de altfel, și unul dintre cei mai tari manageri ai artiștilor din România.

Ţinând cont că se aşteaptă un numeros public tânăr, organizatorii au avut în vedere toate aspectele, astfel că, spun ei, spectatorii nu trebuie să-şi facă griji nici în privinţa accesului la internet.

„Avem 3 puncte de conectare de internet la festival, dintre care unul este pentru consumatori și va avea o viteză bună pentru toți participanții”, au mai spus organizatorii.

Lineup de excepţie

În ceea ce priveşte artiştii care vor concerta în cadrul festivalului, organizatorii anunţă că ediţia din acest an se bucură de un lineup de excepţie.

„În ceea ce privește lineup-ul prezent anul acesta la «We Love Music Festival» este poate cel mai bine gândit lineup al acestui fetsival de până acum. Abia așteptăm să îi vedem pe Rafaga în prima seară, pe 15 august, pe ATB, care revine la Râmnicu Vâlcea, și în ultima seară să îl vedem pe scenă pe Sash, un artist care ajunge foarte-foarte greu în Europa de Est”, au spus organizatorii, care promit ca anul următor să adauge noi nume pe această listă.

IN-Grid a solicitat 6 dansatori din România și un buchet de trandafiri în rulotă

Artiștii internaționali nu au avut deloc cerințe exagerate, ba din contră. Singura cerință specială din partea artistei internaționale IN-Grid a fost un buchet cu 5 trandafiri, pe care să îl aibă în rulota de lângă scena We Love Music Festival.

„Anul acesta nu am avut cerințe ieșite din comun din partea artiștilor. IN-Grid și-a dorit sa aibă o coregrafie cu 6 dansatori din România și un buchet cu 5 trandafiri în rulota ei”, am mai aflat de la organizatori.

Rafaga urcă pe scenă în prima zi

Cel mai tare show și multe momente de magie va oferi Rafaga! Sigur ne aducem aminte cu toții melodiile „Mentirosa”, „Aguita”, „Enganadora”, „La Luna y Tu”, „La Negra” și multe altele.

În prima seară a festivalului pe scena de la We Love Music Festival va urca și ATB, care va încinge atmosfera cu cele mai frumoase ritmuri trance și cu piese precum „9PM (Till I Come)”, „Ecstasy” și „Your Love (9PM)”.

În plus, Jenny de la Ace of Base, Sonique, IN-Grid, Culture Beat, Kaoma, DJ Sash!, Technotronic, Mr. President, Anda Adam, Connect-R, DJ Sava, Bere Gratis, N&D, Alb Negru, L.A., Bibi, Adriana Onci, Ro-Mania, DJ Dark&Mentol, DJ Professor, MC Dylma&Pappa M, Andrei Șaguna, Danny The Menace vor urca cu toții pe scena We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea încele trei zile de festival.

Pe lângă artiștii români și internaționali, un nou concept a luat naștere la We Love Music Festival: Romania Game Show!

Îi puteți cunoaște astfel și interacționa cu cei mai virali gameri din România și chiar juca un meci alături de ei. Theo Zeciu, Imogen, Lectură, Highman, Mitzuu, Ariana și Bercea sunt gata să se întâlnească cu fanii.