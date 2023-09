„Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, recompensat cu Leul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de la Veneția

Pelicula „Poor Things, în regia cineastului grec Yorgos Lanthimos, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit în cadrul celei de-a 80-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, informează site-ul oficial al evenimentului.

Pelicula „Poor Things” o are drept protagonistă pe Emma Stone, care interpretează echivalentul unui Frankenstein feminin, o creatură candidă pe cale să îşi completeze educaţia sentimentală şi sexuală, arată Agerpres.

În 2022, acest trofeu prestigios a revenit documentarul „All the Beauty and the Bloodshed”, regizat de Laura Poitras.

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, ajuns la ediția a 80-a, se desfăşoară în perioada 30 august – 9 septembrie 2023.