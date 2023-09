La Disney+, premierele toamnei vin însoțite de o reducere a abonamentului. Până când este valabilă oferta

Disney+ anunță o ofertă promoțională pentru abonatii noi si clientii eligibili* care se re-aboneaza, chiar la timp pentru a se putea bucura de noile premiere Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și multe altele.

Abonații vor putea viziona cele mai îndrăgite producții de la The Walt Disney Company și viitoarele premiere, inclusiv cel mai recent serial Star Wars: Ahsoka; reinterpretarea live action a filmului Mica Sirenă; sezonul 2 al seriei de scurtmetraje Eu sunt Groot; producția Animale în Prim-plan cu Bertie Gregory de la National Geographic și multe altele.

Până pe 20 septembrie, clienții noi care se abonează și cei eligibili* care se re-abonează beneficiază de un cost de 6,99 lei pe lună pentru o perioadă de trei luni – ceea ce înseamnă o economie de 69 ron față de prețul obișnuit aferent celor trei luni - accesând www.disneyplus.com. Cei care au fost abonați la Disney+ în trecut, au anulat abonamentul și nu se află în perioada acoperită de ultima factură după anulare sunt eligibili pentru a se înscrie la această ofertă cu durată limitată.

COLEEN ROONEY: ADEVĂRATA POVESTE WAGATHA [COLEEN ROONEY: THE REAL WAGATHA STORY]

Documentarul Disney+ în trei părți analizează cazul uluitor de calomniere care a acaparat atenția publică în 2022. Povestea va fi prezentată prin intermediul lui Coleen Rooney, femeia în jurul căruia s-a întâmplat totul și prin interviuri cu familia, prietenii și actorii cheie implicați în procesul care a rezultat. Făcând lumină cu privire la una dintre cele mai mari știri de tabloid din Marea Britanie din ultimul deceniu, serialul dezvăluie modul în care Coleen a devenit detectiv online amator pentru a găsi o explicație pentru motivul pentru care povești private despre ea și familia ei au continuat să apară în mass-media. Serialul în trei părți analizează circumstanțele care au dus la infama postare de pe Instagram care a "rupt internetul", până la momentul în care Coleen s-a apărat cu succes într-unul dintre cele mai importante cazuri de defăimare de la Înalta Curte din Marea Britanie din ultimii ani. Pe lângă cazul în sine, vom explora modul în care Coleen și-a văzut viața expusă în public în ultimii 20 de ani. O cunoaștem ca fiind una dintre cele mai faimoase celebrități din Marea Britanie și soția fotbalistului englez Wayne Rooney, care a înregistrat cele mai multe recorduri.

VINOVAȚII [CULPRITS]

Serialul explorează legea consecințelor neintenționate. Atunci când membrii unei echipe care au luat-o pe drumuri separate după un jaf cu miză mare, ei se trezesc vizați rând pe rând de un criminal. Din distribuție fac parte Gemma Arterton, Nathan Stewart-Jarrett, Eddie Izzard, Kirby Howell-Baptiste și Niamh Algar. Un mix între drama întunecată, momente de absurditate și comedie neagră, serialul "Vinovații" este un thriller propulsiv în care se îmbină extraordinarul și cotidianul, trecutul și prezentul se ciocnesc și în care nu poți niciodată să-ți lași cu adevărat vechiul eu în urmă. Serialul începe acolo unde se termină majoritatea poveștilor polițiste. Ce se întâmplă după un jaf, când echipa a plecat pe drumuri separate și totul începe brusc să meargă îngrozitor de prost. Întrebarea este: de ce și cine se află în spatele haosului?

BUN-VENIT LA WREXHAM SEZONUL 2 (WELCOME TO WREXHAM S2)

Rob McElhenney și Ryan Reynolds conduc Clubul de Fotbal Wrexham, încercând să creeze povestea candidatului defavorizat cu care să atragă o lume întreagă. De la Hollywood, în Țara Galilor; acest documentar urmărește cursul lor intensiv și destinele întrepătrunse ale echipei și ale orașului.

THE KARDASHIANS S4

Camerele de filmat s-au întors și au acces complet în viața personală și privată a lui Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall și Kylie. De la a doua șansă și noi începuturi până la binecuvântări neașteptate, ele continuă să se descopere, reamintindu-ne că cea mai frumoasă parte a vieții este familia.

BRAWN: O POVESTE IMPOSIBILĂ DE FORMULA 1 [BRAWN; THE IMPOSSIBLE FORMULA 1 STORY]

Noul serial documentar în patru părți, narat de Keanu Reeves ("John Wick", "The Matrix Resurrections") prezintă povestea remarcabilă a modului în care, în 2009, o echipă independent ce concurează în cea mai scumpă și mai avansată serie de curse reușește imposibilul. Cu personal insuficient și subfinanțată, echipa care a costat doar 1 liră sterlină a câștigat Campionatul Mondial. Intrați în culisele acestui basm al Formulei 1 cu oamenii care au fost acolo - pe circuit, în garaj și în sala de consiliu - oferind propriile versiuni palpitante ale unui an miraculos. Așteptați-vă la acces exclusiv la arhivele F1 - multe dintre ele inedite - dintr-un an pe care sportul mondial nu-l va uita niciodată, cu contribuții din partea pilotului britanic de F1 Jenson Button și a lui Ross Brawn, care a condus echipa spre victorie.

LEII DIN SICILIA [THE LIONS OF SICILY]

Acțiunea serialului plasată între anii 1800 și 1861 urmărește familia Florio, în timp ce frații Paolo și Ignazio, doi mici comercianți de condimente, evadează dintr-o Calabria blocată în trecut - în căutarea unei răscumpărări sociale. În Sicilia, ei își inventează viitorul, transformând un mic magazin dărăpănat într-o activitate comercială înfloritoare pe care tânărul Vincenzo, cu ideile sale revoluționare, o va transforma într-un imperiu economic. Însă, ceea ce copleșește viața lui Vincenzo și a întregii familii este sosirea bulversantă a Giuliei, o femeie puternică și inteligentă care acționează în contrast cu regulile rigide ale societății din acea vreme. Serialul îi are în distribuție pe Michele Riondino ("Fidelitate"), Miriam Leone ("Diabolik"), Donatella Finocchiaro ("Upside Down"), Vinicio Marchioni ("Vicini di casa"), Eduardo Scarpetta ("Îngerii ignoranți"), Paolo Briguglia ("Padri"), Ester Pantano ("Màkari") și Adele Cammarata ("Elementi").

CEALALTĂ FATĂ DE CULOARE [THE OTHER BLACK GIRL]

Nella, un asistent editorial, s-a săturat să fie singura fată de culoare din compania ei, așa că este încântată când Hazel este angajată. Dar, pe măsură ce Hazel începe să se bucure de tot mai mult succes, Nella descoperă că se petrece ceva sinistru în cadrul companiei.

LEGE ȘI DREPTATE: ORAȘUL FRICII [JUSTIFIED: CITY PRIMEVAL]

După ce a părăsit ținuturile deluroase din Kentucky acum 15 ani, Raylan Givens trăiește în Miami, oscilând între a fi șerif federal și tată cu jumătate de normă al unei fete de 15 ani. O întâlnire întâmplătoare pe o autostradă pustie din Florida îl face să plece în Detroit. Acolo se întâlnește cu Clement Mansell, așa-numitul Sălbatic din Oklahoma, un bandit sociopat și violent care a scăpat odată printre degetele celor mai iscusiți polițiști din Detroit și își încearcă norocul din nou. Avocata lui Mansell, formidabila Carolyn Wilder, originară din Motor City, are toate intențiile de a-și reprezenta clientul, chiar dacă se vede prinsă între polițist și criminal, dar și cu propriul ei joc în desfășurare. Aceste trei personaje urmează o traiectorie care poate duce la conflict într-o manieră specifică lui Elmore Leonard, pentru a vedea cine scapă cu viață din orașul Primeval.

NEBUNUL NOSTRU SEZONUL 2 [THIS FOOL S2]

O comedie necuviincioasă despre clasa muncitoare din sudul Los Angeles-ului. Serialul se concentrează în jurul lui Julio Lopez, un bărbat de 30 de ani care încă locuiește acasă, se întâlnește cu prietena lui din liceu și găsește orice scuză pentru a evita să se confrunte cu propriile probleme. Julio lucrează la Hugs Not Thugs, o organizație non-profit de reabilitare a bandelor, unde se confruntă cu vărul său mai mare Luis, un fost membru al unei bande care tocmai a ieșit din închisoare și s-a mutat cu Julio și familia sa. În distribuție: Chris Estrada, Michelle Ortiz, Frankie Quiñones și Michael Imperioli.

MARVEL

LOKI S2

Primul al doilea sezon al unui serial realizat de studiourile Marvel. Acesta îi are în distribuție pe Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino și Gugu Mbatha-Raw, reluând imediat de unde s-a oprit primul sezon.

EU SUNT GROOT SEZONUL 2 [I AM GROOT S2]

Avându-l ca protagonist pe îndrăgitul copăcel Baby Groot, sezonul 2 este o colecție de cinci scurtmetraje originale ce va aduce în prim-plan mai multe personaje noi și neobișnuite. Nu există nici o cale de a păzi galaxia de acest micuț poznaș! Așadar, pregătiți-vă ca Baby Groot să fie în centrul atenției în cel de-al doilea sezon, explorând zilele sale de glorie și intrând în probleme printre stele. Vin Diesel se întoarce ca vocea lui Groot în cinci scurtmetraje complet noi. Kirsten Lepore, scenarista/regizoarea primului sezon, revine în aceeași calitate pentru sezonul doi. Producător supervizor este Danielle Costa; producători sunt Craig Rittenbaum și Alex Scharf; producători executivi sunt Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso și Kirsten Lepore. Dana Vasquez-Eberhardt este producător co-executiv.

DISNEY

MICA SIRENĂ [THE LITTLE MERMAID]

Mica sirenă este reinterpretarea filmului live-action a a îndrăgitului musical clasic de animație Disney, sub semnătura regizorului vizionar Rob Marshall. Filmul este povestea lui Ariel, o sirenă tânără, frumoasă și plină de viață, doritoare de aventură. Cea mai tânără dintre fiicele regelui Triton și cea mai sfidătoare, Ariel tânjește să afle mai multe despre lumea de dincolo de mare și, în timp ce vizitează suprafața apei, se îndrăgostește de îndrăznețul prinț Eric. Deși sirenelor le este interzis să interacționeze cu oamenii, Ariel trebuie să-și urmeze inima. Ea face un pact cu vrăjitoarea malefică a mării, Ursula, care îi oferă șansa de a experimenta viața pe uscat, dar care, în cele din urmă, îi pune viața - și coroana tatălui ei - în pericol.

LANG LANG INTERPRETEAZĂ MUZICĂ DISNEY [LANG LANG PLAYS DISNEY]

Pianistul de renume mondial Lang Lang și muzica emblematică Disney se regăsesc în acest concert exclusiv, cu o singură reprezentație, la Royal Albert Hall. Prin muzică și scene de documentar, filmul prezintă călătoria muzicală extraordinară a artistului și dragostea sa pentru Disney pe care o simte încă din copilăria petrecută în China.

20TH CENTURY FOX

NIMENI NU TE VA SALVA [NO ONE WILL SAVE YOU]

Filmul o prezintă pe Brynn Adams (Dever), o tânără creativă și talentată care a fost înstrăinată de comunitatea ei. Singură, dar optimistă, Brynn își găsește alinare în casa copilăriei, până când, într-o noapte, e trezită de zgomote ciudate făcute de niște intruși nepământeni. Urmează o confruntare plină de acțiune între Brynn și un grup de ființe extraterestre care îi amenință viitorul, obligând-o în același timp să-și înfrunte trecutul. Scris și regizat de Brian Duffield, filmul are coloana sonoră semnată de compozitorul Joseph Trapanese. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum și Duffield au produs filmul, iar Dever și Joshua Throne sunt producători executive.

NATIONAL GEOGRAPHIC ANIMALE ÎN PRIM-PLAN CU BERTIE GREGORY [ANIMALS UP CLOSE WITH BERTIE GREGORY]

Bertie Gregory călătorește prin lume pentru a arăta viața de zi cu zi a unor animale extraordinare, așa cum nu prezentată până acum. Echipați cu tehnologie de ultimă generație, el și echipa sa înfruntă condiții extreme pentru a dezvălui provocările pe care le îndură aceste animale. "Animale în prim-plan cu Bertie Gregory" prezintă toate momentele cu care el și echipa sa se confruntă în timp ce se adaptează la viața sălbatică imprevizibilă din medii îndepărtate, unde filmările rareori decurg conform planului.