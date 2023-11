În decembrie, pe Disney+. Cel mai recent "Indiana Jones" printre premierele lunii

În luna decembrie pe Disney+ poți viziona alături de cei apropiați atât mult așteptata serie originală Percy Jackson și Olimpienii (Percy Jackson and The Olympians), cât și cel mai recent film Indiana Jones Și Cadranul Destinului (Indiana Jones and the Dial of Destiny). Și, bineînțeles, există o mulțime de distracții festive pe Disney+, cu toate colecțiile Singur Acasă (Home Alone) și Greu de ucis (Die Hard) disponibile, plus multe producții pentru a te introduce în atmosfera de Crăciun!

Noul film de comedie Repetiție Generală (Theater Camp) sosește la timp pentru a înveseli serile lungi și întunecate. Și nu uita că vedetele sale, Ayo Edebiri și Molly Gordon, pot fi văzute și în serialul Ursul (The Bear) de la FX, care este disponibil acum pe Disney+.

Bântuind prin Veneția [A Haunting in Venice]

Kenneth Branagh interpretează rolul celebrului detectiv Hercule Poirot în acest film plin de mister a cărui acțiune se petrece după cel de-al Doilea Război Mondial. Pensionat și locuind în Veneția, Poirot participă cu reticență la o ședință de spiritism, iar uciderea unuia dintre invitați îl trimite pe detectiv într-o lume sinistră și întunecată.

Percy Jackson și Olimpienii [Percy Jackson and the Olympians]

20 decembrie. În premieră 2 episoade

Percy Jackson se află într-o misiune periculoasă. Depășind monștrii și păcălind zeii, el trebuie să călătorească prin America pentru a recurepera fulgerul lui Zeus și a opri un război. Cu ajutorul camarazilor săi, Annabeth și Grover, călătoria lui Percy îl va duce mai aproape de răspunsurile pe care le caută: cum să se integreze într-o lume în care nu se simte la locul lui și cum să afle are ii este destinul.

Indiana Jones și Cadranul Destinului [Indiana Jones and the Dial of Destiny]

Exclusiv pe Disney+. 15 decembrie

Harrison Ford revine în rolul legendarului arheolog, Indiana Jones, pentru această extrem de așteptată ultimă parte a francizei emblematice – o aventură mare, care străbate tot globul!

CEI NOUĂ OBRAZNICI. (THE NAUGHTY NINE)

22 decembrie

Andy, un elev neastâmpărat din clasa a cincea, se trezește fără un cadou de la Moș Crăciun în dimineața de Crăciun. Dându-și seama că trebuie să fi ajuns pe "lista celor obraznici" și simțindu-se nedreptățit, Andy adună o echipă formată din alți opt "obraznici" care să-l ajute să execute un jaf elaborat în Satul Moșului de la Polul Nord pentru a primi cadourile pe care consideră că le merită.

