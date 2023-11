EXCLUSIV Elizabeth Debicki, Prințesa Diana în „The Crown“: „Nu cunosc niciun cuplu care ar putea îndura atenția întregii lumi“

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, ea povestește despre legătura pe care Diana a făcut-o între lumi, între culturi, între oameni, și ne lasă să privim în culisele realizării uneia dintre cele mai de succes producții ale secolului.

În ultima zi de vară a lui 1997, întreaga lume a fost luată pe nepregătite de vestea morții Prințesei Diana. Avea doar 36 de ani, doi băieți adolescenți și o inimă în care încăpea dragoste pentru întreaga Planetă. Diana fusese cea care dăduse viață tuturor basmelor cu prințese, devenise singura punte către lumea noastră și lumea lor, a celor ce purtau coroană. Nu câștigase inima celui ales, prințul, acum regele Charles, însă își găsea alinarea în binele pe care îl putea face celor mai puțin norocoși – iar pentru scurt timp, pentru doar câteva săptămâni, a putut crede că își găsește pacea și dragostea în brațele lui Dodi Fayed. De această dată, basmul s-a terminat cu moartea prințesei și nu a vrăjitoarei, nu într-o caleașcă, ci într-o limuzină, nu într-o pădure, ci într-un tunel din Paris.

Tristețea și însingurarea Dianei și a membrilor Familiei regale a Marii Britanii sunt redate în tușe opace, dar grele, în cel mai recent sezon al seriei Netflix, „The Crown“. În rolul Dianei este Elizabeth Debicki (33 de ani), izbitor de asemănătoare cu „Prințesa inimilor“. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, ea povestește despre legătura pe care Diana a făcut-o între lumi, între culturi, între oameni, și ne lasă să privim în culisele realizării uneia dintre cele mai de succes producții ale secolului.

„Weekend Adevărul“: Evenimentele din cel mai recent sezon al „The Crown“ fac parte din istoria relativ recentă, pe care suntem siguri că vi le amintiți. Permiteți amintirilor să vă afecteze sau să vă influențeze portretizarea?

Elizabeth Debicki: Ei bine, aveam 7 ani când s-a întâmplat. Ce am învățat despre asta este că sunt bucăți din istoria noastră. Fac parte din cultură, fac parte din înțelegerea noastră, a mass-media, a Familiei regale și, mai ales, a durerii unei națiuni. Am învățat despre acestea, și ca australiancă, am aflat despre ele pe măsură ce am îmbătrânit. Am o amintire foarte distinctă de când am vizionat înmormântarea când eram copil și i-am văzut pe cei doi prinți, așa cum cred că o are toată lumea, însă nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Mama mea a fost devastată și eu încercam să procesez, așa că aceasta a fost prima mea amintire despre asta. Bănuiesc că am încercat să abordez ceea ce știu acum pe o bază reală, evident că am învățat din cercetări și abia apoi am făcut acest serial. Deci, am o cantitate destul de profundă de cunoștințe.

Cum vă descurcați cu toate informațiile deja avute?

Cred că face parte din realizarea show-ului și interpretarea acestor personaje, ceea ce este un proces dublu pentru mine. Am aflat faptele, pe care mi le-a pus la dispoziție echipa de arhivă, care sunt întotdeauna foarte, foarte detaliate. Permit acelui strat de informații să se instaleze în creierul meu, apoi citesc scenariile, și astfel pot înțelege ce a decis Peter din punct de vedere narativ și direcția în care a decis să meargă și ce face „The Crown“, adică creez versiuni imaginare ale conversațiilor etc. Deci, acestea sunt cele două straturi în care joc și cred că înțelegerea mea a ceea ce s-a întâmplat în acele 24 de ore a constat doar în aceste piese pe care le-am primit pe măsură ce am crescut. A fost neregulat, dar ulterior a devenit foarte complet, iar apoi viziunea lui Peter a devenit direcția de urmat.

Exerciții de liniște

Din tot acel proces de cercetare, există anumite lucruri care v-au marcat și care v-au făcut să vă gândiți că nu știați despre existența lor?

Exista o cantitate imensă de informații despre care habar n-aveam. Bănuiesc că nu știam despre adevărata desfășurare a evenimentelor. Nu știam cu adevărat despre moment, despre perioada de timp petrecută în acele vacanțe împreună. Așa că, am absorbit aceste informații și apoi am încercat să înțeleg, ca un actor, gradul în care asta te-ar destabiliza complet ca ființă umană și încercarea de a supraviețui. Erau o mulțime de informații faptice despre care nu știam. Evident că sunt multe lucruri pe care încă nu le știm despre călătoria la Paris, de unde a venit acel impuls. Apoi, geografia propriu-zisă. Mai ales, nu știam nimic despre accident în sine. Am citit o cantitate enormă și am încercat să o absorb.

Cum înțelegeți acum relația Dianei cu Familia regală din acea ultimă perioadă a vieții?

Chiar nu știu dacă cunosc prea multe detalii despre asta. Adică la nivel de fapte nu prea știu. Îmi imaginez că a existat ceva, știu că Peter a scris relația ca și cum ar exista cât de cât pace. Cât de mult învață părinții divorțați să facă ceva să funcționeze, să aibă o relație bună pentru copii și încearcă din răsputeri să facă asta. Nu prea știu unde erau relațiile. Cred că a existat o distanță uriașă pusă foarte repede între ea și ei și nu știu cine a făcut-o. Cred că, în jocul meu despre ea, a existat un anumit nivel în care a fost un fel de ușurare, dar apoi și cădere liberă, fără o infrastructură care să te sprijine sau să te mențină în siguranță. A fost o informație care m-a șocat cu adevărat: că la apogeul faimei cuiva și al dorinței colective a oamenilor de a fi aproape de un individ, acea persoană ar trebui să fie cel mai puțin protejată decât a fost vreodată. Și, cu siguranță, a juca versiuni ale unei scene în care ieși dintr-o mașină și nu există absolut nimeni care să te ajute cu adevărat să te descurci printre atât de mulți oameni care se îndreaptă asupra ta este o experiență cu adevărat înspăimântătoare. Deci, asta a fost cu adevărat surprinzător pentru mine.

O relație care nu a apucat să înflorească

Cum a fost să vă reîntâlniți cu Khalid?

Îl ador pe Khalid, cred că este un actor extraordinar și este cea mai minunată persoană. Îi sunt atât de recunoscătoare. Nu mi-aș putea imagina să fac asta cu altcineva și cred că ne-am susținut cu adevărat unul pe celălalt în realizarea acestui sezon.

Cum ați caracteriza relația Dianei cu Dodi în acest moment?

Cred că această relație are un grad ridicat de complexitate. Există atât ceva foarte, foarte încântător, neașteptat și surprinzător, cât și un fel de oglindire a unei nevoi sau a unei curiozități reciproce. Apoi, cred că există părți ale relației în care lucrurile funcționează cu adevărat și sunt oarecum vesele, cum ar fi atunci când întâlnești pe cineva și chiar vrei să fii în preajma lui. Și, bineînțeles, invazia mass-media în acea relație, felul în care a scris-o Peter, le destabiliza capacitatea de a continua conectarea la acel nivel. A fost o interogare a ceva care ar fi trebuit să fie privat și să fie lăsat să înflorească, sau să nu înflorească, la timpul său. Nu cunosc cu adevărat niciun om, niciun cuplu care ar putea îndura atenția presei și atenția întregii lumi pur și simplu, indiferent de stadiul în care este relația. Deci, acestea erau lucrurile cu care ne confruntam și am vrut să arătăm straturile, complexitatea lor. Dar, din nou, a fost foarte important pentru noi să arătăm că, de asemenea, le plăcea, în mod firesc, să fie unul în preajma celuilalt și nu a contat cu adevărat că nu avea sens pentru ceilalți oameni din jurul lor. Știau ei de ce și asta era cu adevărat important.

„Să lucrezi cu o poveste pe care o cunoaștem cu toții este ca o piesă muzicală“

„The Crown“ este renumit pentru standardul de design al producției. Acesta este al doilea sezon al dumneavoastră, cum a fost la acest capitol, au ridicat ștacheta?

Este o ridicare constantă a ștachetei. Decorurile sunt fenomenale, nu le văzusem niciodată. Este chiar scandalos (râde). Spre exemplu, a fost scena unde au construit platoul de la The Ritz, și este doar o clădire din cărămidă gri în care intri și mergi pe niște coridoare ridicate rapid și apoi deschizi o ușă și ești complet transportat. Este uimitor pentru mine și întotdeauna îmi place foarte mult, ca actor, acest sentiment, această oportunitate. Să mă plimb și să deschid toate sertarele și toate cutiile să văd dacă este ceva acolo. Este întotdeauna ceva în „The Crown“. Sunt echipe uimitoare, lucrează toată noaptea și apoi pur și simplu dispar. Sunt echipe magice de oameni și, de asemenea, departamentul de recuzită. Cred că problema este că viziunea a ceea ce creează ei este foarte îndrăzneață. Este întotdeauna plin de imaginație, dar este foarte fidel vieții reale. Se simte viața. Este foarte credibil. Pentru noi, ca actori, este un lucru ciudat să intri într-un platou și cineva să spună: „Acesta este dormitorul tău. Locuiești aici de 12 ani“. Și trebuie să procesezi. Există ceva în felul în care ei construiesc lumile acestui spectacol, este întotdeauna foarte natural când intri. Ei înțeleg cum să creeze un spațiu care să se simtă atât străin, cât și nou pentru tine, pentru că este prima dată când intri acolo. Fie că este apartamentul de la Ritz sau locul în care te-ai odihnit timp de zece ani din viață. Ei cumva reușesc s-o facă și este magie. Îmi place să merg pe platourile pe care nu filmez și eu. Nu merg niciodată la Palatul Buckingham, dar îmi place să intru în dormitorul Reginei. Sunt ca un copil într-un magazin de dulciuri în acele momente. Îmi place.

Există puncte tari sau puncte slabe în acest sezon? Lucruri pe care le-ați văzut? Locuri în care ați fost, despre care ați gândit că sunt uimitoare?

Barca. Era o barcă foarte mare și elegantă. A fost enormă, incredibilă, scandaloasă chiar, exact ceea ce avea nevoie povestea. A fost destul de extraordinar să fiu pe o barcă mare ca aceea, cu dormitoare enorme, de dimensiunea apartamentelor. A fost distractiv și nu am perceput asta ca și cum ar dura o veșnicie, mai ales pentru că știam că ne întoarcem aici, la vremea gri, așa că am asimilat fiecare picătură de vitamina D. Am găsit platoul Ritz extraordinar și foarte emoționant. Poate că și de asta m-a impresionat atât de mult, știind ce poveste va avea loc și acolo.

A trebuit să lucrați îndeaproape cu regizorii pentru acest serial. Cum a fost dinamica? Cu cine ați lucrat?

În acest sezon am filmat episodul unu cu Alex Gabassi și cu Christian episoadele doi, trei și patru. Am lucrat cu amândoi sezonul trecut, așa că a fost foarte plăcut să revin, am avut încredere în ei și îi iubesc pe amândoi ca oameni. Au energii foarte, foarte diferite și a fost nebunesc pe barcă, unde filmam cu Alex dimineața și Christian după-amiaza. Erau lumi separate. Alex este brazilian, iar Christian este german – cu gusturi, ritmuri, simțuri și umor foarte diferite. Dar, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l simți pe un platou este siguranța și să simți că persoana care urmărește ceea ce intră pe monitor, în acea clipă, chiar te sprijină ca actor. Și chiar am simțit asta cu amândoi, au fost multe de făcut pentru noi și de reținut și trebuia să știm când să facem aluzie la lucruri, când să ne temperăm, când să fim foarte prezenți, când să creăm un ritm rezonant. Este aproape ca o piesă muzicală să lucrezi cu o poveste pe care o cunoaștem cu toții. A fost foarte interesant cu ei doi. E minunat să lucrezi cu ei și, de asemenea, să revin la lucru cu acea echipă, pe care o cunoșteam foarte, foarte bine și i-am simțit ca familia mea. Un mediu de lucru foarte sigur. Există o eliberare care se petrece și poți face ceea ce trebuie să faci. Nu te gândești prea mult.

Ne puteți vorbi puțin și despre lucrul cu cei doi băieți? Le-ați oferit sfaturi?

Nu mi-au cerut niciodată ajutorul. Au fost incredibil de autosuficienți și foarte, foarte buni din secunda în care au început. Rufus a spus „Sunt un mare fan al lui Dom“. Și, i-am spus, „ei bine, știi că îl poți întâlni într-o zi“. Nu prea punea întrebări, ci spunea „asta, asta este destul de grea, nu-i așa?“ Și spun „da, e foarte grea“. Îmi amintesc că prima dată când am filmat o scenă în public, noi doi, am pierdut într-o oarecare măsură sensibilitatea, ne-am simțit ciudat când autobuzul cu etaj a oprit și toată lumea a venit la fereastre și eu trebuia doar să merg, să spun „bună ziua“, dar apoi autobuzul a plecat și am putut continua să filmez scena. S-a uitat la mine dintr-odată și a spus: „Este atât de ciudat“. Am spus: „Este, dar probabil ar trebui să ne distrăm bine în timp ce o facem“. Dar, de fapt, am oferit în principal sfaturi mai mult personale: Ți-ar plăcea o gustare? Ai nevoie de o pauză? Ai vrea să-ți aduci puloverul? Genul ăsta de chestii. Nimic cu adevărat important.

„Oamenii încă vorbesc despre pierderea pe care au simțit-o atunci“

S-ar putea să fie prea devreme pentru a privi în retrospectivă, dar chiar dacă serialul continuă, ce părere aveți despre final?

Mă gândesc că atunci când o să-l văd să simt că este finalul pentru mine. Dar, până nu văd asta, întotdeauna simt că sunt pe cale să mă întorc pe platou și să fac ceva. Știu că sunt extrem de recunoscătoare pentru această slujbă, în atât de multe feluri. A fost un cadou atât de uriaș să joc acest rol, să fiu în serial, și oamenii să vadă ce am realizat și să reacționeze. Nu iau nimic de-a gata, în nicio zi în care lucrez. Întotdeauna e greu să lași ceva în urmă. Ca actor, a lăsa în urmă o slujbă cu adevărat genială este întotdeauna foarte dificil. Întotdeauna te gândești „nu, nu, voi face doar puțin mai mult, voi continua să fac asta aici“. Și este, de asemenea, greu, pentru că tocmai ai ajuns într-un loc în care te simți foarte confortabil în pielea personajului, te simți foarte confortabil cu oamenii cu care lucrezi și apoi trebuie să pleci și să creezi ceva complet diferit. Dar, de asemenea, cred că simțim, știu că eu asta simt, că am oferit tot ce am putut oferi, am făcut asta cu toții, așa că există și un fel de liniște în privința asta. Nu știu ce altceva aș fi putut face cu povestea și cu rolul.

Trei lumi, aceeași durere

Care credeți că ar putea fi moștenirea show-ului?

Chiar depinde pe cine întrebi. Locuiesc atât aici, în Marea Britanie, cât și în Statele Unite, și sunt australiancă, așa că am această tripletă de a înțelege cum reacționează publicul la show, ce aduc și ce iau de la el. Și pare atât de diferit, în funcție de cât de aproape ești de poveste și de cât de multă proprietate simți asupra ei. Și, evident, pentru publicul britanic există atât de multă asociere cu povestea. A existat un anumit grad de controversă, așa cum apare mai târziu în cronologia istorică. Pentru americani există nivelul în care ei îl urmăresc și doar spun „oh, nu știam că s-a întâmplat“. Simt că australienii sunt la mijloc, undeva între cele două lumi. Dar, cred că, în general, simt că show-ul este ceea ce s-a dorit întotdeauna, o dramă, și este un peisaj imaginar, construit deasupra unei lumi reale și a unor evenimente și fapte reale, situații și povești de viață. Întotdeauna am simțit că a creat delicat și a oferit publicului o conexiune cu personaje istorice pe care le simțeam departe de noi sau cu poveștile cărora am simțit că nu ne putem conecta la fel de mult pe cât simțim că putem acum. Oamenii încă vorbesc despre pierderea pe care au simțit-o atunci, era într-adevăr ca și cum ar fi pierdut o ființă incredibil de luminoasă, am pierdut-o în lume. Am pierdut-o într-un sens colectiv și cred că a fi aproape de a încerca să creăm asta a fost cu adevărat o experiență uimitoare. Cred că o să-mi fie dor de acea lumină.

Și pentru că faceți parte din trei lumi diferite, cum percepeți dumneavoastră importanța serialului?

Îmi este greu să spun acum ce face „The Crown“ pentru că sunt implicată în asta. Dar știu că, în calitate de privitor, când am început să-l urmăresc, a fost o experiență. Mi-a trezit într-adevăr un sentiment de empatie pe care l-am avut față de personaje istorice pe care pur și simplu nu le cunoșteam, despre care nu știam nimic, nu simțeam că sunt oameni pe care i-aș putea cunoaște. Au existat într-o carte de istorie și Peter i-a adus la viață într-un mod atât de accesibil și foarte emoționant. Cred că poate asta este moștenirea sa.

Ați vorbit cu cei din distribuție despre asta? Au spus cât de afectați au fost de poveste?

Nu, chiar nu am vorbit despre asta. Nu prea îi văd. Uneori, aud șoapte, când oamenii văd că se filmează, că se întâmplă anumite lucruri. Este o combinație de amintiri și tristețe și durere profundă și ceva care este încă foarte viu cumva pentru că, evident, familia și moștenirea continuă să fie în fața noastră. E foarte complicat, dar, în același timp, extraordinar. Cred că va fi foarte interesant să vedem cum reacţionează oamenii la serial.

Un suvenir din viața de prințesă

Ca ultimă întrebare, ați spus că ați luat cartea de vizită a mediumului. De ce? Ați apelat numărul acela?

Ei bine, nu, era mediumul nostru fals. Nu, nu există un număr pe care să îl apelezi. A fost doar această scenă uimitoare în care Dodi și Diana iau un elicopter pentru a merge să vadă o femeie care era un medium apropiat Prințesei, Rita Rogers, iar femeia care o juca a fost uimitoare și am văzut o grămadă de cărți de vizită pe masă, așa că am luat una dintre ele. O păstrez în portofelul meu. Ăsta e singurul suvenir pe care l-am luat. Cred că restul au prea multă energie, așa că le-am lăsat.