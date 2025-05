Din culisele cinematografiei. Ce se va întâmpla la cea de-a 78-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes va începe marţi, 13 mai.

De Niro, recompensat cu Palme d'Or

După Martin Scorsese şi Francis Ford Coppola, festivalul îşi continuă periplul printre legendele "Noului Hollywood", mişcarea din anii '70 care a revoluţionat cinematografia americană, şi nu numai.

De data aceasta, unul dintre actorii legendari ai generaţiei sale, Robert De Niro, este cel care va urca treptele pentru a primi un Palme d'Or onorific în cadrul ceremoniei de deschidere.

La 81 de ani, Robert De Niro este un obişnuit al Festivalului de la Cannes, scrie Agerpres.

"Bob" de Niro va avea ocazia să îşi rememoreze trecutul, de la "Taxi Driver" (Palme d'Or în 1976) la "Once Upon a Time in America" (1984), şi să evoce prezentul - el este un adversar aprig al lui Donald Trump şi tocmai şi-a exprimat public susţinerea pentru fiica sa transgender, drepturile persoanelor trans fiind în vizorul preşedintelui american.

Imposibilul nu este pentru Tom Cruise

Ultima apariţie pentru Tom Cruise în franciza lansată în urmă cu 30 de ani de Brian De Palma: la 14 mai, actorul prezintă ultima producţie din "Mission: Impossible".

La trei ani după ce a pus în scenă un spectacol pe Croazetă pentru "Top Gun" şi a coborât în rapel de pe acoperişul Stade de France în timpul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de vara trecută, actorul american promite să se autodepăşească.

Acest "Final Reckoning", blockbusterul anului, durează două ore şi 50 de minute şi urmează să fie lansat în cinematografe la 21 mai. De la infiltrarea în seiful CIA până la explozia Kremlinului, filmul promite să le ofere în sfârşit fanilor lui Ethan Hunt toate cheile.

Fidel obiceiurilor sale, Tom Cruise execută o serie de cascadorii spectaculoase, turnate fără trucaj, inclusiv o secvenţă în care atârnă de aripa unui avion, la o altitudine de 2.000 de metri, în curenţi de aer de 225 km/h.

Actori în spatele camerei de filmat

Dedicată descoperirilor, secţiunea Un Certain Regard prezintă şi în acest an primele lungmetraje ale unor actori-vedetă care au trecut în spatele camerei de filmat.

Prezentă pe afişul noului film al lui Wes Anderson, aflat în competiţie, actriţa americană Scarlett Johansson îşi va prezenta debutul regizoral, "Eleanor the Great". Actriţa în vârstă de 40 de ani din "Lost in Translation" şi "Match Point" relatează povestea unei femei nonagenare (June Squibb) care se mută la New York şi caută să lege o prietenie.

Devenită celebră în saga adolescentină "Twilight", compatrioata sa Kristen Stewart, în vârstă de 35 de ani, a regizat filmul "The Chronology of Water", inspirat de povestea unei romanciere şi fostă înotătoare care a crescut într-un mediu violent.

Cât despre britanicul Harris Dickinson, favoritul reţelelor sociale după "Unfiltered" şi iubitul lui Nicole Kidman în "Babygirl", acesta va prezenta "Urchin", la 28 de ani. Un ocol înainte de următorul său rol, cel al lui John Lennon într-o serie de filme mult aşteptate despre The Beatles.

Noua gardă

Alături de nume consacrate precum Jodie Foster şi Denzel Washington, noua generaţie îşi va face, de asemenea, apariţia pe ecrane.

Printre aceşti actori se numără o pereche de tineri de 30 de ani care nu mai au nimic de demonstrat, actriţa americană Jennifer Lawrence şi britanicul Robert Pattinson, pe afişul unui thriller aşteptat cu nerăbdare, prezent în competiţie ("Die, My Love", de britanica Lynne Ramsay).

Un alt duo mult aşteptat, irlandezul Paul Mescal ("Normal People", "Gladiator 2") şi britanicul Josh O'Connor ("The Crown", "Challengers"), se află pe afişul filmului de dragoste gay "The History of Sound", regizat de sud-africanul Oliver Hermanus. O'Connor va juca, de asemenea, în "The Mastermind", de Kelly Reichardt. Cele două filme sunt în cursă pentru Palme d'Or.

Alţi tineri în ascensiune, Austin Butler (care a devenit faimos în "Elvis") şi Emma Stone, joacă alături de Pedro Pascal ("The Last of Us") şi Joaquin Phoenix într-un western despre America modernă semnat de Ari Aster, "Eddington".

La rândul său, Wes Anderson a optat pentru Mia Threapleton, în vârstă de 24 de ani, pentru a juca rolul fiicei miliardarului interpretat de Benicio del Toro în noul său film, "The Phoenician Scheme". Puţin cunoscută, britanica poate spera să devină la fel de celebră ca mama ei... Kate Winslet.