Actorul Kevin Costner vine în România, la cel mai mare eveniment de business, tehnologie şi inovaţie

Cel mai mare eveniment de business, tehnologie şi inovaţie din Europa de Est revine la Bucureşti pentru a doua oară şi oferă publicului român ocazia de a-l vedea live pe Kevin Costner, unul dintre cei mai îndrăgiţi actori de la Hollywood.

Pe 17 şi 18 septembrie, capitala României găzduieşte cea de-a doua ediţie Impact Bucharest - eveniment care reuneşte lideri din business, politică, tehnologie şi cultură din toată Europa. Agenda include teme de actualitate precum securitatea cibernetică, tranziţia verde, digitalizarea, viitorul oraşelor, sănătatea, comerţul digital şi leadershipul în vremuri de transformare, potrivit News.

Evenimentul va aduce la Bucureşti peste 2.000 de participanţi din regiune şi din restul Europei, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice, ai unor startup-uri de impact şi ai celor mai mari companii internaţionale. Printre participanți, actorul Kevin Costner.

Povestea lui Kevin Costner demonstrează că succesul vine când îţi asumi riscuri, gândeşti pe termen lung şi rămâi fidel visurilor tale. În facultate studia finanţe, juca baseball şi visa la actorie. A avut o întâlnire neaşteptată într-un avion cu legendarul Richard Burton şi l-a întrebat: „Crezi că am vreo şansă să reuşesc la Hollywood?” Răspunsul: „Cred că ai”.

După rolul din „The Untouchables”, a devenit o vedetă şi a investit imediat în propriul vis: o casă de producţie. Primul său film, „Dances with Wolves”, i-a adus două Oscaruri şi a fost un succes global. Au urmat „Robin Hood: Prince of Thieves” şi „The Bodyguard”, filme emblematice în care a jucat şi pe care le-a produs. În 2018, a revenit în forţă cu serialul „Yellowstone”, pentru care a fost recompensat cu un Glob de Aur şi a fost şi producător executiv.

Dincolo de actorie, Costner este un antreprenor vizionar. A investit în tehnologii verzi, imobiliare, turism digital (cu aplicaţia HearHere) şi şi-a pus banii - şi casa - în joc pentru cel mai personal proiect al său: westernul „Horizon: An American Saga”, a cărui primă parte a avut premiera la Cannes în 2024.

Costner vorbeşte deschis despre riscuri, alegeri, eşecuri şi succese. Fie că este artist sau om de afaceri, ştie cum să creeze o conexiune autentică cu publicul, iar participanţii la Impact Bucharest Presented by Mastercard vor afla asta pe propria piele.

Evenimentele Impact sunt recunoscute în Europa drept spaţii unice de întâlnire între lideri de opinie din business, politică, cultură şi ştiinţă. Organizate în Polonia din 2016, Impact ajunge la a doua ediţie în Bucureşti, devenind cel mai mare şi important eveniment de acest tip din Europa de Sud-Est. Pe lângă intervenţiile experţilor din diverse domenii, Impact oferă şi o oportunitate valoroasă de networking cu lideri din întreaga Europă.

Cu o creştere economică de 3,5%, România se află în top 3 al celor mai dinamice economii din Europa Centrală şi de Est. Conform unui raport realizat pentru Impact de economistul Michal Kulbacki de la XYZ, România a avut, în 2023, a doua cea mai mare economie din regiune.

„Potrivit prognozelor, în 2035 venitul pe cap de locuitor în România ar putea ajunge la media Uniunii Europene. Una dintre misiunile Impact este să accelereze acest proces. Credem că este posibil – mai ales cu genul potrivit de cooperare”, afirmă Krystian Wolak, fondatorul Impact. „Ne bucură extinderea Impact în această parte a Europei – o considerăm o mare realizare. Evenimentele noastre reunesc lideri din business, tehnologie şi politică, alături de reprezentanţi ai marilor corporaţii, startupuri şi investitori. În acest fel, susţinem companiile poloneze care operează pe piaţa românească sau care îşi doresc să colaboreze cu firme din regiune”.

Evenimentul va include mai multe formate: discursuri şi paneluri pe scenele principale, competiţia pentru startup-uri Impact Arena, workshopuri, mese rotunde şi momente informale, precum un cocktail de networking.

După succesul primei ediţii, evenimentul din 2025 se anunţă şi mai ambiţios. Sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de participanţi din Europa de Sud-Est şi nu numai – reprezentanţi ai administraţiei publice, ai marilor companii internaţionale, startupuri, investitori şi lideri din business, tehnologie şi politică.

Agenda acoperă teme-cheie precum securitatea cibernetică, tranziţia verde, digitalizarea, viitorul oraşelor şi al economiei globale, sănătatea, comerţul digital şi leadershipul.

Evenimentul include keynote-uri, dezbateri, competiţia Impact Arena pentru startup-uri, workshop-uri şi sesiuni de networking.

Biletele vor fi disponibile începând cu 21 mai 2025 pe: https://pass.impactcee.com/tickets-bucharest.