Prof.dr. Olga Simionescu: „Ce cred eu despre coronavirus“. 21 de lucruri importante de ştiut

Redăm mai jos întreaga postare:

1. Este un virus cu #ARN, din familia virusurilor Corona cunoscute încă din 1960, la oameni şi animale (păsări, mamifere). Se numeşte “noul corona” fiindcă au mai fost infecţii cunoscute în 2002 (SARS-CoV) şi în 2012 (MERS-CoV). Noul Corona Virus are simbolul SARS-CoV-2 şi determină boala COVID-19. El a început în Wuhan în 2019, decembrie şi s-a răspândit în întreaga lume.

2. Fiind virus cu #ARN (beta corona virus), face mutaţii, parte naturală a ciclului celular. Echipa chineză de la Beijing care a îngrijit primii pacienţi a studiat genomul viral de la 103 cazuri şi a găsit mutaţii în 2 locusuri ale genomului, astfel că ei descriu 2 tipuri de virusuri: S si L: 72 de pacienţi au avut tipul L, mai agresiv , considerat primar, şi 29 tipul S, mai blând. Ei au reuşit în 3 Martie 2020 să publice lucrarea în National Science Review

Ipoteza lor fost combătută inclusiv de cercetători de la Yale care au spus că, din lanţul lung de nucleotide (30.000) doar câteva ar fi afectate şi că nu putem vorbi de 2 serotipuri cu comportament biologic diferit. Ian Jones din UK spune că odată infectată o persoană, noul corona virus se multiplică în tractul respirator şi la fiecare multiplicare face 6 mutaţii.

Alţi cercetători au găsit că odată cu izolarea oamenilor şi cu carantina, virusul pierde din putere şi apar forme mai uşoare.

Se pare că virusul intră în celulă printr-un receptor, numit ECA2 (enzima de conversie a angiotensinei) şi astăzi se studiază mult relaţia, în încercarea de a găsi tratamente.

3. #OMS a declarat deja pandemie, adică o epidemie întinsă pe multe ţări. Asta nu trebuie să însemne panică a populaţiei, ci doar atenţie şi măsuri sporite de protecţie şi protocoale de testare, transport, măsuri epidemiologice şi tratament.

4. Noul #corona #virus se transmite prin picături #Pfluge, particule virale, aerosoli (mai ales în mediul spitalicesc), prin contact cu suprafeţe infectate. Alcoolul sanitar este biocid, însă în aplicare îndelungată pe tegument, devine iritant, astfel că sunt preferate alte substanţe biocide, pe bază de alcool. Trebuie evitate aglomerările, mijloacele de transport în comun, strângerile de mână.

5. Masca protejează şi este imperativ să ne spălăm pe mâini cu apă şi săpun minimum 20 de secunde odată, de mai multe ori. Ideală este masca chirurgicală tip “cosmonaut”.

6. Mâncarea trebuie prelucrată termic.

7. Există forme uşoare, medii, severe ale bolii, în funcţie vârsta pacienţilor, comorbidităţi, şi de răspunsul imun al pacientului infectat. Sunt mai grav interesaţi vârstnicii şi mai puţin interesaţi copiii.

8. Transmiterea mult mai rapidă decât a virusului gripal a alimentat teoria că noul coronavirus este fabricat în laborator în scopuri de armă biologică şi că a fost scăpat de sub control.

9. Tratament: deocamdată nu există antiviral specific. Un medicament pentru Ebola a fost dat la pacienţii americani de pe vasul de croazieră din Japonia, căci ei erau aproape de deces şi s-a constata că la 14 zile nu au murit, însă nu exista alte referinţe despre medicament în context. Medicaţia HIV nu funcţionează. Experţii spun că terapia cu anticorpi monoclonali va fi gata pe piaţă înainte de vaccin. Se explorează în ce măsura inhibitorii de ACE sau blocanţii receptorilor AC ar ajuta în lupta cu infecţia. Cât priveste Clorochina/ hidroxiclorochina, există studii in vitro, cu rezultate promiţătoare, însă ele sunt doar in vitro. Mastocitele au rol în inflamaţie, eliberează IL-1 şi IL-33 şi se studiază noi ţinte terapeutice.

10. Există consecinţe economice semnificative (linii aeriene au dat faliment, a scăzut bitcoin-ul, turismul în multe ţări a fost lichidat, bursele s-au prăbuşit), iar lipsa de la serviciu a oamenilor, chiar şi cu home working, va avea urmări.

11. S-a instituit panica în populaţii din numeroase ţări, întreţinută de TV în principal, dar şi de altele din media (emisiunile au înfulecat hulpav din subiect), precum şi de frica oamenilor de boli. Cine respectă regulile, se informează din surse oficiale şi îşi păstrează calmul, contribuie la limitarea infecţiei.





12. Mulţi “oameni de bine” vor intermedia teste, vor propune vindecări, vor specula preţul la măşti şi consumabile.





13. Un vaccin va fi disponibil în cel mai devreme un an, restul este fantezie pură.

14. În România, medicii sunt acum priviţi ambivalent (pe de o parte, sunt toţi corupţi, fără afect, autosuficienţi, dar şi necesari, iată, în perioade de restrişte); personalul medical instruit rămâne “umărul principal” în tratarea bolii. Şi generalizarea referitoare la corupţie şi la celelalte face parte din preconcepţiile unora care cu siguranţă n-ar fi stat vreodată să înveţe toata viaţa, însă se uită cu jind/ invidie la alţii care muncesc până cad.

15. Medicii de la Matei Balş sunt excepţionali. Spitalul “Colentina” este lipit de “Matei Bals” şi am lucrat împreună mult. Geniali.

16. Testarea se face doar la cei veniti din ariile de incidenţă crescută, precum şi la pacienţii simptomatici. Simptomele (tuse, febră, astenie, dureri musculare) nu diferă mult de cele ale gripei sau rhinovirusurilor.

17. #ISU merge perfect, de multă vreme. #DSP s-a profesionalizat. Interviul nereuşit de la Timiş nu se pune.

18. Pentru cei care am trăit în comunism o perioadă, calmul este un element dobândit (nu ne facem acum provizii, căci stăteam la coadă la carnea de porc de 37 lei 50 cu orele şi o drămuiam). Este multă manipulare şi histrionismul dâmboviţean înfloreşte. La ele se adaugă şi sindromul ipohondriac accentuat mai ales la barbaţii români.

19. Învăţatul la distanţă (e-learning) când şcolile sunt închise pare să fie singura soluţie ca să nu se îngheţe anul şcolar/ universitar. It’s more than nothing.

20. Totul se va scumpi după. Avioanele, vacanţele, alimentele. Lumea se va urgisi.

21. Sunt sigură că noi vom trece cu fruntea sus şi nu trebuie să ne speriem.

Cel mai rău scenariu poate fi să ne infectăm, însă cu siguranţă vom scăpa.