Noua tulpină de coronavirus: copiii sunt la fel de predispuşi la infectare ca adulţii

Cercetătorii susţin că noua variantă a coronavirusului a suferit mutaţii ce fac copiii la fel de predispuşi la infectare ca adulţii, arată Reuters, citată de Hotnews.



Grupul de consilieri ai guvernului britanic NERVTAG, format din oameni de ştiinţă, studiază noua variantă a Sars-Cov-2. aceştia afirmă că această tulpina a ajuns dominantă din sudul Regatului Unit şi ar putea să devină repede dominantă în toată ţara.



"Avem un grad mare de certitudine că această variantă are un avantaj din punct de vedere al transmiterii faţă de alte variante ale virusului din Marea Britanie", a declarat Peter Horby, profesor de boli infecţioase la Universitatea Oxford şi preşedinte al NERVTAG.



"Există indicii că are o înclinaţie mai mare în a infecta copiii", a spus şi Neil Ferguson, profesor şi epidemiolog la Colegiul Imperial din Londra, şi el membru al NERVTAG.



"Încă nu am stabilit nicio cauză a acestui fapt, dar îl putem vedea în datele actuale. Vom avea nevoie de şi mai multe date pentru a vedea cum se va comporta în continuare", a adăugat acesta.



De asemenea, cercetătorii spun că noua tulpină este cu până la 70% mai transmisibilă/



Wendy Barclay, profesor şi specialist în virusologie la Colegiul Imperial, a spus că printre mutaţiile noile variante sunt şi unele ce privesc modul în care Sars-Cov-2 intră în celulele umane, ceea ce ar putea însemna că şi "copiii sunt, poate, la fel de sensibili la virus ca adulţii".



