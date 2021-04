Nefrectomia (excizia parţială sau totală a rinichiului), una dintre intervenţiile urologice de înaltă complexitate realizate la SANADOR, este frecvent indicată ca modalitate de vindecare chirurgicală pentru tumorile renale maligne şi poate fi realizată unilateral sau bilateral.

În cazul pacienţilor cu rinichi unic congenital sau chirurgical afectat, sunt necesare intervenţii chirurgicale de mare precizie pentru ca funcţia rinichiului să fie salvată. Dacă intervenţia nu reuşeşte, poate fi necesar ca sângele să fie filtrat extracorporal, prin intermediul dializei, pentru tot restul vieţii, în absenţa unui transplant renal.

Unul dintre pacienţii SANADOR s-a confruntat cu un scenariu asemănător, după ce a aflat că există riscul să îşi piardă singurul rinichi, din cauza unei tumori de 7 cm pe rinichi unic congenital. „L-am găsit pe Conf. Dr. Constantin Gîngu într-un moment greu, după ce am ajuns la Urgenţe şi am primit vestea că am o tumoră de 7 cm pe rinichi unic congenital. Mi se spusese că, dacă nu se poate scoate tumora, scoatem rinichiul cu totul şi voi face dializă la 3 zile pentru tot restul vieţii”, povesteşte Ilie.

Tratamentul conservator a fost reprezentat de nefrectomie parţială dreaptă, realizată de echipa condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu, prin care s-a reuşit păstrarea funcţiei renale în parametri normali, astfel încât pacientul să se poată bucura de o recuperare totală, fără a necesita ulterior dializă.

„Am trecut cu bine prin operaţie – o nefrectomie parţială – iar domnul conferenţiar mi-a salvat rinichiul. Funcţia renală este normală şi nu fac dializă! O săptămână mai târziu, am ajuns acasă, sănătos. Revin pentru controale la fiecare 6 luni şi totul este în regulă.”

Un alt caz de succes este cel al lui Liviu, 65 de ani, care a suferit o nefrectomie parţială stânga prin abord laparoscopic, la Spitalul Clinic SANADOR, pentru diagnosticul de cancer renal. Liviu a prezentat o tumoră Grawitz – carcinom renal cu celule clare, cea mai frecventă tumoră renală malignă a adultului. La câteva luni după nefrectomie, a fost necesară şi o intervenţie conservatoare pe rinichiul drept, de această dată pentru a îndepărta un chist renal Bosniak IV, de asemenea malign.

Intervenţiile de înaltă complexitate pentru excizia ambelor tumori au fost realizate de echipa medicală condusă de Conf. Dr. Constantin Gîngu. Pacientul este în prezent monitorizat periodic prin investigaţii CT, cu rezultate foarte bune.

Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică şi Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, este recunoscut pentru talentul său chirurgical inegalabil în cadrul unor intervenţii urologice complexe, cum sunt şi nefrectomiile. La Spitalul Clinic SANADOR, acestea pot fi realizate robotic, laparoscopic sau prin chirurgie deschisă, în funcţie de indicaţiile operatorii.

