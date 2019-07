De ce renunţă tot mai multe femei la menstruaţie. „Pare una dintre marile erori de design ale lui Dumnezeu“

O cincime din femei folosesc implantul contraceptiv, scăpând definitiv de sângerările lunare, în timp ce foarte multe aleg să ia pastile contraceptive fără pauză, ajungând cel mai adesea la acelaşi rezultat. „Am început să iau pastila din simplul motiv că mi-ar fi oprit ciclul. Ani la rând am avut menstruaţii foarte grele care se întindeau şi pe opt săptămâni şi care mă lăsau anemică până în punctul în care aveam tinnitus pulsatil. Să nu mai am ciclu e o binecuvântare”, spune Jaimi Kendall, în vârstă de 25 de ani, din Exeter, citată de cotidianul britanic The Guardian.

Sophie, din Glasgow, a scăpat de menstruaţie cu ajutorul implantului contraceptiv şi spune că a făcut o diferenţă majoră în privinţa sănătăţii ei mintale. „Doar pentru că ceva e natural, nu cred că trebuie să trecem neapărat prin acel ceva”.

Menstruaţia poate să ducă la intensificarea unor probleme mentale sau fizice, printre care depresia sau endometrioza, mai punctează The Guardian. Conform unui chestionar recent, realizat de Ministerul Sănătăţii din Anglia, pe un eşantion de 7.500 de femei, jumătate dintre cele cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani au avut probleme cu menstruaţia în ultimul an.

Doctor Jane Thomas, ginecolog la spitalul universitar Homerton din Londra, spune că atât de multe menstruaţii reprezintă un fenomen modern, căci, istoric vorbind, femeile îşi petreceau mai multă vreme înainte fiind însărcinate sau alăptând ceea ce putea întârzia reapariţia menstruaţiei. Deşi Thomas punctează că menstruaţia regulată este un indicator al sănătăţii, alt medic ginecolog, Anne Connolly, spune că nu are niciun beneficiu pentru sănătate: „99% din femei nu trebuie să sângereze”.

Judith Stephenson, profesoară de sănătate sexuală la University College London, îi împărtăşeşte părerea: „Într-un fel, pare ca una dintre marile erori de design ale lui Dumnezeu. Nu te ajută să ai ciclu- de fapt, dacă nu îl ai, unul dintre cele mai mari beneficii ar fi reducerea anemiei cauzată de deficienţă de fier“.

„Ideea că sângerarea este necesară a fost alimentată de decenii de sfaturi conform cărora femeile care iau pastile contraceptive ar trebui să ia pauză o săptămână sau o lună de la ele. Acest lucru duce la un ciclu «fals». Unii afirmă că acest lucru a fost născocit de inventatorii pastilei pentru a o face acceptabilă pentru Biserica Catolică, alţii cred că a fost o practică pentru a le reasigura pe femei că nu sunt însărcinate şi să le dea o pauză de la dozele mari de hormoni“, se mai arată în articolul postat de The Guadian.

Jane Thomas mai spune că doctorii ştiu de ani de zile că pilula contraceptivă combinată poate fi luată fără pauză, dar multe femei nu ştiu acest lucru. Peste trei milioane de femei iau acest tip de pastilă. Thomas e de acord că e nevoie de cercetări mai îndelungate pentru a observa efectele pe termen lung ale contraceptivelor hormonale, dar, totodată, alături de alţi experţi, mai spune că femeile ar trebui să devină mai conştiente de beneficiile anticoncepţionalelor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: