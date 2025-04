Victor Ponta și-a început campania electorală cerându-le iertare românilor din diaspora: „Îi văd, îi ascult, îi respect”

Victor Ponta, candidat independent la prezidențiale, a vorbit despre măsurile pe care le propune pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, dacă va ajunge președinte.

„În 2014 românii mi-au dat o lecție, o lecție despre cum să am grijă de ei, aici la Paris unde au așteptat să voteze. La Londra, la Madrid, la Roma, a fost greșeala mea, eram prim ministru și eram obligat să am grijă din țară și din afară. Am învățat în acești 11 ani, îi văd, îi ascult, îi respect și voi fi tot timpul alături de toți românii din țară sau din diasporă”, a spus Victor Ponta într-un video postat pe TikTok.

El a subliniat, de asemenea, că rata șomajului în rândul tinerilor este cea mai mare din Europa.

„Începând cu 18 mai, ca președinte al României, voi impune Guvernului să acorde tuturor tinerilor de până la 29 de ani o scutire a impozitului pe salariu. În plus, firmele care angajează tineri vor beneficia din nou de facilitățile pe care le aveau în 2015! Totodată, facilitățile pentru IT, agricultură și construcții, eliminate prin odioasa ordonanță trenuleț vor fi reintroduse începând cu 1 iulie. Asta înseamnă să punem tinerii români pe primul loc”, a mai spus el.

Candidatul susține că are de gând să fie „președintele primarilor și al comunităților locale”.

„Ca președinte al României, nu voi colabora cu cei care au anulat alegerile, au blocat votul românilor și încearcă să instaureze o dictatură mai rea și mai coruptă decât cea de dinainte de 1989! Voi pune doar România și românii pe primul loc!”, a mai spus Victor Ponta.