Victor Ponta, fostul premier și lider al Partidului Social Democrat (PSD), va deschide lista candidaților PSD Dâmbovița pentru Camera Deputaților, o propunere validată în cadrul unei conferințe extraordinare a filialei.

În fața a aproape 500 de delegați, Victor Ponta și-a exprimat dorința de a nu mai fi perceput ca „fostul” și s-a arătat optimist cu privire la viitorul său în politică, așteptând să fie denumit „viitorul deputat de Dâmbovița”.

„Începusem să obosesc să tot fiu fostul, fostul prim ministru, fostul preşedinte (al PSD, n.r.), fostul... Acum dacă o să îmi ziceţi viitorul deputat de Dâmboviţa, o să mă simt foarte bine!”, a spus Victor Ponta, potrivit Agerpres.

Ponta a fost propus pe listele de candidați de organizația PSD Târgoviște, unde a menționat că păstrează relații bune cu liderii și membrii PSD din Dâmbovița.

„Mi-am scris şi discurs, am primit şi aseară un mesaj: 'vezi că mâine ai speech la Dâmboviţa, vezi ce spui'. Zic: 'da, domnul prim-ministru, ştiu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc şi eu' (...). Şi eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut şi înfrângeri şi am avut de învăţat mai mult din înfrângeri decât din victorii”, a început Victor Ponta.

De asemenea, a precizat că Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a încurajat să revină în politică, cerându-i să comunice alegătorilor de ce ar trebui să susțină PSD la alegeri.

„După ce mi-a zis că va candida la funcţia de preşedinte, i-am spus: 'bine, te votez!' 'Nu, nu, zice, lasă comoditatea, lasă golful la Niculeşti, lasă conferinţele internaţionale, vino şi spune-le oamenilor de ce, de data asta, să nu mai facă aceeaşi greşeală: ne e bine cu candidatul PSD, dar nu votăm PSD'”, a mai spus Ponta.

Ponta a exprimat susținerea pentru candidatul la președinție, Marcel Ciolacu, afirmând că acesta este cel mai bun dintre candidații actuali și că o victorie a sa ar fi benefică nu doar pentru PSD, ci și pentru România.

„Dintre candidaţii la funcţia de preşedinte, Marcel Ciolacu este cel mai bun. Sunt absolut convins şi am o voce puternică şi nu o spun din complezenţă, că nu e cel mai bun din lume, că nu e cel mai frumos, cum zice el, este cel mai bun dintre cei care candidează şi cred că pentru România va fi cel mai bine dacă el iese preşedinte, pentru România în ansamblu, nu numai pentru PSD. Bineînţeles că pentru PSD aceşti 20 de ani trebuie închişi cu o victorie”, a transmis fostul premier Victor Ponta.

Lista de candidați PSD Dâmbovița pentru Senat este condusă de actualul senator Titus Corlățean, iar la Camera Deputaților, Ponta este urmat de alte nume notabile, inclusiv actuali deputați și lideri din domeniul medical și educațional. Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a spus că se aşteaptă ca organizaţia judeţeană să obţină minim şapte locuri de parlamentari, două de senator şi cinci de deputat.