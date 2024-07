Vicepremierul Ungariei, la Băile Tușnad: „Ce oferim noi solicităm şi pentru minorităţile noastre maghiare”

Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a declarat, vineri, la Băile Tuşnad, că interesul autorităţilor de la Budapesta este ca maghiarii să rămână pe plaiurile natale, și statul ungar să aibă relaţii bune cu ţara în care aceştia trăiesc. Zsolt a spus că nu doreşte pentru maghiarii din afara graniţelor decât ceea ce oferă minorităţilor naţionale din această ţară, adăugând că minoritatea românească din Ungaria îşi poate folosi simbolurile naţionale şi are dreptul la autonomie.

"Filozofia şi obiectivele Guvernului ungar pot fi incluse într-o singură frază: adică cel care vrea să rămână maghiar, să poată rămâne maghiar, cel care nu vrea să rămână maghiar, nu-l putem forţa. Dar cei care vor să rămână, acelora să le asigurăm totul, pentru ca în orice sens, sub orice formă, să poată rămâne maghiari. Şi acolo unde spiritualitatea maghiară doar pâlpâie, acolo această pâlpâire să se poată transforma în flacără", a declarat Semjén Zsolt, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, județul Harghita, conform Agerpres.

Vicepremierul UngarieI a vorbit, în cadrul tradiţionalei "mese rotunde a politicii naţionale", despre construirea a peste o mie de grădiniţe în comunităţile de maghiari din afara graniţelor, de sprijinirea copiilor care studiază în limba maghiară sau de acordarea dublei cetăţenii şi a făcut referire şi la importanţa reprezentării maghiarilor în parlamentele ţărilor în care trăiesc.

"În ceea ce priveşte dezvoltarea economiei, niciodată n-am alocat mai mulţi bani ca acum. Deci, nu doar să rămână maghiar sau să poată rămână maghiar, dar să aibă şi resursele financiare economico-financiare necesare să poată face acest lucru. Deci, interesul nostru este să avem oameni care să rămână maghiari, să fim prezenţi în Parlamentul din Bucureşti, din Belgrad şi, pe cât posibil, să fim la guvernare", a spus vicepremierul ungar.

Vicepremierul Ungariei: Ce oferim noi, solicităm acelaşi lucru

Acesta a reluat ideea exprimată şi la celelalte ediţii ale Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad potrivit căreia Ungaria nu doreşte pentru maghiarii din afara graniţelor decât ceea ce oferă minorităţilor naţionale din această ţară.

"Şi repet, încă un lucru, niciodată nu am solicitat şi nu am cerut mai mult pentru maghiarii din afara Ungariei, mai mult decât am asigurat noi sau putem asigura pentru minorităţile care trăiesc pe teritoriul Ungariei. Vrem exact acelaşi lucru. Ce oferim noi, solicităm acelaşi lucru şi pentru minorităţile noastre maghiare, atât", a spus vicepremierul ungar, potrivit traducerii oficiale.

În context, Zsolt a spus că minoritatea românească din Ungaria îşi poate folosi simbolurile naţionale şi are dreptul la autonomie, iar Ungaria a crescut fondurile alocate minorităţilor naţionale din această ţară.

Zsolt: Mâna noastră este întinsă către români

Semjén Zsolt a vorbit despre importanţa relaţiilor bilaterale bune dintre Ungaria şi ţările în care există comunităţi de maghiari şi a pledat pentru îmbunătăţirea acestor relaţii, dând-o exemplu pe cea dintre Ungaria şi Serbia.

"Cine ar fi crezut, pe vremea lui Milosevici, că nu doar înţelegere va fi cu Serbia, ci va fi şi această cădere la învoială cu sârbii? Bineînţeles că pentru toate acestea este nevoie şi de suflet. Cine ar fi crezut pe vremea lui Milosevici? Şi dacă am reuşit acest lucru cu sârbii, de ce n-am putea face acelaşi lucru şi cu românii? Deci, mâna noastră este întinsă către slovaci, către români, pentru că interesul nostru este ca maghiarii să rămână pe plaiurile natale şi să fim în relaţii bune cu statul, cu ţara în care trăiesc. Şi nu de noi depinde dacă cu Ucraina acum nu este aşa", a declarat vicepremierul Ungariei.

La dezbaterea cu titlul "Masa rotundă a politicii naţionale" au participat lideri ai maghiarilor din Bazinul Carpatic şi din Europa de Vest, care au vorbit despre situaţia comunităţilor pe care le reprezintă, aceştia mulţumind Guvernului Ungariei pentru sprijinul oferit în păstrarea identităţii naţionale.