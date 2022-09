UDMR cere creșterea salariilor bugetarilor din administrația publică locală

Partidul condus de Kelemen Hunor a anunțat că vrea recalcularea salariilor doar pentru angajații din administrația publică locală, deci aleșii locali, dar și funcționarii din teritoriu.

Anunțul celor din UDMR a fost făcut pe site-ul partidului, printr-un comunicat de presă. Legea salarizării unitare prevede că salariile personalului din administrațiile locale se stabilesc în funcție de indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui Consiliului Județean, care, se ajustează, anual, la valoarea salariului minim, susțin cei din UDMR.

„În ultimii patru ani, prevederea legală nu a fost aplicată în toate domeniile, rezultând diferențe salariale semnificative. În ultimii patru ani nu s-a înregistrat o majorare salarială la nivelul administrației publice locale, astfel încât s-a creat inechitate și diferențe în sectorul bugetar. UDMR susține că exclusiv salariile angajaților de la nivelul administrației publice locale trebuie ajustate”, potrivit sursei citate.

„Din cauza creșterii costului vieții, a inflației și a prețurilor revoltătoare la energie, este firesc că o parte semnificativă a populației a aflat, cu stupoare, de propunerea majorării salariilor. Totuși, trebuie să subliniem faptul că funcționarea primăriilor din localitățile mici este amenințată de nerespectarea prevederilor din Legea salarizării. Există un pericol real ca unele primării să rămână fără angajați”, a declarat Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților.

Urmează creșterea salariului minim

Csoma a subliniat că majorarea salarială nu amenință o viitoare creștere a pensiei și a salariului minim, care urmează a fi negociate, la întocmirea bugetului anului viitor, în coaliția de guvernare.

„Trebuie să ne străduim pentru echitate. Cadrul juridic trebuie să fie ajustat astfel încât să ofere soluții reale la problemele oamenilor. Aşa vom face cu salariile și îndemnăm să se procedeze la fel și în cazul pensiilor”, a subliniat Csoma Botond.

După ședința de luni, grupul UDMR din Camera Deputaților a confirmat poziția Uniunii conform căreia recalcularea indemnizațiilor deputaților și senatorilor în funcție de salariul minim nu este o prioritate și, ca atare, parlamentarii UDMR vor susține exclusiv creșterea salariilor angajaților de la nivelul administrației publice locale în cadrul plenului Camerei Deputaților de marți.

Imoact bugetar de 8 milioane de lei doar pentru aleșii locali

Grosul măririlor e reprezentat de banii pentru aleșii din comune. Conform unei analize a „Adevărul”, 6,9 milioane de lei înseamnă suma care va merge lunar, în plus, spre primăriile de comune. De exemplu, doar aleșii din comunele cu sub 3.000 de locuitori vor reprezenta cheltuieli lunare în plus de 3,3 milioane de lei. De asemenea, în cazul măririlor salariale pentru primarii și viceprimarii de orașe, acestea sunt de 1,15 milioane de lei. Așadar, în total, efortul lunar financiar suplimentar este de 8 milioane de lei. Iar aplicarea măririlor nu ar avea loc de la 1 ianuarie 2023, ci de la 1 noiembrie 2022.

Într-o analiză de zilele trecute, „Adevărul” a arătat că, lunar, doar miniștrii și parlamentarii vor lua din buget în plus un milion de lei, adică aproximativ 400 de salarii minime. Efortul bugetar al Guvernului, iar aici ne referim doar la premier, vicepremieri și miniștri, ar fi lunar de aproximativ 51.000 de lei. Pe de altă parte, la Parlament, efortul lunar ar fi de aproximativ 950.000 de lei lunar. Dar de creșteri salariale, conform actualei forme a inițiativei, va beneficia inclusiv Klaus Iohannis, care va avea un salariu mărit de la 24.960 de lei la 27.600 de lei.