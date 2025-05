România susține un armistițiu „total și necondiționat” de 30 de zile în Ucraina. Bolojan: „Vom continua să contribuim activ”

Președintele interimar Ilie Bolojan a susținut la Summitul „Coaliției de Voință” că România continuă să pledeze pentru „o pace durabilă și justă” în Ucraina.

Ilie Bolojan a participat sâmbătă, 10 mai, în regim de videoconferință, la Summitul „Coaliției de voință” (Coalition of the Willing), care are loc la Kiev, informează Administrația Prezidențială.

„Astăzi (10 mai n.r.), la Summitul «Coaliției de Voință», am subliniat că este în interesul României să se ajungă cât mai rapid la o pace durabilă și justă în Ucraina. Acest lucru presupune continuarea sprijinului și garanții solide de securitate pentru această țară. Am convingerea că România va continua să contribuie activ la atingerea obiectivului nostru comun”, a precizat Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Liderii participanți au susținut propunerea unui armistițiu de 30 de zile în Ucraina.

„Toți liderii au susținut propunerea instituirii unui armistițiu total și necondiționat, pentru o perioadă de 30 de zile, în Ucraina, precum și necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, în cazul nerespectării încetării focului. De asemenea, a fost subliniat rolul esențial al SUA și cooperarea strânsă cu acest aliat strategic. A fost o onoare pentru mine să particip la aceste întâlniri importante, alături de partenerii noștri”, a mai adăugat președintele interimar.

Ucraina a găzduit sâmbătă o reuniune a liderilor dispuși să-i ofere garanții de securitate prin participarea la o forță de menținere a păcii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia, potrivit Reuters.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat vineri, 9 mai, că își dorește să ajungă „în următoarele ore și zile” la un plan comun americano-european care să stabilească un armistițiu de 30 de zile în războiul din Ucraina. Măsura ar urma să fie însoțită de sancțiuni economice severe împotriva părții care nu respectă acordul.