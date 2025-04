Reacția lui Ciolacu după ce Kelemen Hunor și-a exprimat îndoiala privind recuperarea întârzierilor din PNRR: „Era la guvernare cu USR-PNL când l-au făcut”

Marcel Ciolacu l-a contrazis vineri, 4 aprilie, pe Kelemen Hunor, după ce liderul UDMR a spus că nu vor putea fi recuperate toate întârzierile din reformele prevăzute în PNRR . Premierul i-a amintit că era la guvernare cu USR și PNL atunci când au făcut Planul Național de Redresare și Reziliență.

Afirmațiile au fost făcute pe șantierul Centrului de Mari Arși din Timișoara, unde Ciolacu a efectuat o vizită împreună cu vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindeanu și președintele Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis.

„Domnul Kelemen Hunor le știe foarte bine”

Premierul a fost întrebat la ce s-a referit Kelemen Hunor când a declarat că nu vor putea fi recuperate toate întârzierile din reformele prevăzute în PNRR.

„Avem cererea de plată numărul patru, mai multe reforme: de exemplu, era legea salarizării, care cumva o să se mute în cererea de plată numărul șapte, sunt reforme fiscale. Dar domnul Kelemen Hunor le știe foarte bine, fiindcă era la guvernare cu USR și cu PNL când au făcut PNRR și calendarul, cu domnul Cîțu, mi se pare, prim-ministru și cu domnul Ghinea, și știe ce efort am depus să și modificăm anumite lucruri care, din punctul meu de vedere, erau niște aberații. Dar reformele de fond au rămas toate în PNRR și toate se vor îndeplini”, a răspuns Ciolacu.

Kelemen Hunor: „A trecut un an, un an şi jumătate când n-au făcut nimic”

Liderul UDMR a declarat joi, 3 martie, că există întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor din PNRR, întrebat fiind dacă s-a convenit în coaliţie în privinţa unei remanieri guvernamentale, legate de Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu, nu a fost o discuţie. Dacă nu a discutat Marcel Ciolacu cu Ilie Bolojan, asta n-am de unde să ştiu. (...) Nu se poate fără preşedinte. Şi, bineînţeles, cu domnul Predoiu. În coaliţie nu am discutat noi. Nemulţumirile faţă de PNRR au fost discutate, dar nu remaniere. Şi Marcel Ciolacu face un lucru în această perioadă extrem de epuizantă: analizează aproape zilnic ce se întâmplă în PNRR, cu fiecare ministru în parte, şi vede întârzierile şi doreşte să corecteze. Din păcate, nu vom putea corecta toate întârzierile şi nu vom putea recupera toate întârzierile în reformele promise în PNRR, fiindcă a trecut un an, un an şi jumătate când n-au făcut nimic. Acest lucru trebuie spus. N-au făcut ceea ce trebuia făcut. (...) Ei bănuiesc că se uitau la alegeri, credeau că în decembrie se termină totul şi după aceea se poate corecta”, a declarat Kelemen Hunor .