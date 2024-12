Rareș Bogdan și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL Diaspora. Ce i-a cerut noul președinte Ilie Bolojan

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunţat, marţi, că s-a retras din funcţia de preşedinte interimar al PNL Diaspora, în urma rezultatelor obţinute la alegeri.

Solicitarea a fost făcută în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PNL. Bolojan l-ar fi amenințat pe Rareș Bogdan că, dacă nu demisionează, îl va demite el până la finalul ședinței, potrivit unor surse politice.

Rareș Bogdan a anunțat marți că renunță la funcția de președinte al filialei PNL Diaspora, după ce partidul a obținut doar 8% din voturi în străinătate la ultimele alegeri.

Rareș Bogdan a subliniat că această demisie este un act de responsabilitate și un exemplu pentru ceilalți lideri ai partidului, care sunt în ultimele zece filiale din PNL ca rezultate.

„Deci 8% am luat în diaspora. În momentul în care iei 8% în diaspora și Partidul Național Liberal ia 13,8% - 14% în țară, nu e absolut firesc ca liderul filialei din diaspora ... nu e firesc? La propunerea mea și a vechii conduceri, ultimele 10 filiale din Partidul Național Liberal trebuie să plece acasă în urma scorului. Eu sunt în ultimele 10. Eu sunt un om de onoare”, a precizat Rareș Bogdan, potrivit Pro TV.

Rareș Bogdan a negat că Ilie Bolojan i-a cerut demisia.

„Dacă am votat ceva și am spus că asta fac, eu mi-am depus ieri la secretariat demisia. Nu mi-a cerut nimeni, nu, e firesc, să o depun. Le-am spus clar, oameni buni, am luat 60.000. Ca procent sunt doar 8% - pentru că au fost 780.000 de voturi. Pe lângă asta a fost și o greșeală a secretariatului tehnic al filialei conduse de mine, în care în ultima clipă s-a retras o doamnă, o distinsă doamnă doctor de pe listă, și lista nu ne-a mai fost acceptată. Eu trebuie să-mi asum, că-s lider de filială.”, a mai explicat Rareș Bogdan.