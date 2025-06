Proiect de lege: GPS obligatoriu pe autoturismele instituțiilor publice, pentru controlul consumului de carburant. Ce ecomonii s-ar putea face

Toate mașinile instituțiilor publice ar putea fi dotate cu GPS, pentru a preveni abuzurile și a reduce cheltuielile cu combustibilul, potrivit unui nou proiect legislativ. Iniţiatorii au calculat şi cât s-ar putea economisi anual.

Pentru a reduce risipa din fondurile publice, USR propune monitorizarea prin GPS a tuturor autovehiculelor deținute de stat. Proiectul de lege, deja depus la Senat, prevede sancțiuni pentru utilizarea abuzivă a mașinilor de serviciu și instituirea unui sistem de control riguros al traseelor efectuate.

Concret, angajații care folosesc autoturismele instituțiilor publice fără justificare clară riscă sancțiuni, iar instituțiile care nu montează sisteme GPS vor fi amendate cu sume între 10.000 și 50.000 de lei.

Potrivit datelor oficiale, flota statului numără aproximativ 40.000 de vehicule, iar cheltuielile anuale cu combustibilul se ridică la peste 290 de milioane de lei. În aceste condiţii, după calculul făcut de iniţiatorii acestui proiect, mplementarea GPS-ului ar putea aduce economii de până la 100 de milioane de lei pe an.

„Practic, ne dorim ca consumul de carburant din instituțiile publice să fie limitat. Funcționarii publici să nu mai folosească mașinile în scop personal”, a explicat deputatul USR Cristian Brian, citat de ProTV.

Cea mai mare economie este anticipată în cadrul Ministerului de Interne, care deține aproape 30.000 de vehicule. Într-un singur an, acestea au consumat peste 33 de milioane de litri de carburant.

Situații problematice au fost identificate și în alte ministere. La Finanțe, de exemplu, consumul a fost mai mare decât la Transporturi, iar la Economie s-a achiziționat carburant la prețul cel mai ridicat: 8,84 lei/litru.

Proiectul prevede și reguli stricte privind decontarea cheltuielilor – în lipsa unei foi de parcurs, combustibilul nu va mai putea fi decontat din bugetul instituției.

Elena Lasconi a implementat la Câmpulun Muscel acest sistem din 2022

Măsura nu este complet nouă. În 2022, fostul preşedinte al USR Elena Lasconi, în calitate de primar al municipiului Câmpulung Muscel, a implementat un sistem similar la nivel local. Rezultatul: șase tone de combustibil economisite într-un singur an.

„Am economisit pe an șase tone de combustibil, șase tone! Să ne înțelegem și asta înseamnă vreo 34 de mii de lei pe an. Cu banii ăștia putem să asfaltez o stradă mai mica, e adevărat. Am GPS inclusiv pe mașina pe care o conduc. Eu nu am șofer, eu conduc mașina și se poate vedea în timp real unde călătoresc”, spunea Elena lasconi în urmă cu ceva timp.

Proiectul urmează să intre în dezbatere în comisiile parlamentare, înainte de a ajunge la vot în plenul celor două camere.