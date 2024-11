Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Candidatul care se declară anti-sistem este susținut de personaje din sistem și apropiați ai Moscovei

Călin Georgescu, cel care spune despre el că este anti-sistem şi că nu are nicio legătură cu Rusia, a fost fotografiat în compania unor foşti şefi din serviciile secrete şi a unor apropiaţi ai Kremlinului. Aceste fotografii au fost trimise presei de pe o adresă necunoscută de mail.

Oamenii din spatele lui Călin Georgescu

George Teșeleanu

Potrivit site-ului său, a activat la academii din Rusia și Ucraina, Academia de Științe Naturale a Federației Ruse, Academia de Științe Minerale a Ucrainei. De asemenea, a fost membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanța, membru CA la Șatierul Naval Midia și la Oil Terminal S.A. Totodată, Teșeleanu este consul onorific al Italiei.

Este soțul deputatei Cristina Dumitrache și finul lui Marius Vizer, cunoscut prieten personal al lui Vladimir Putin, relatează Antena 3.

Constantin Vacusta

Specialist în criptomonede și securitate cibernetică. Din 1998 până în 2001 a lucrat la Direcția de contrainformații din MAPN. Acum este corespondent de presă la ICI și participă frecvent la conferințele Horasis. În 2011 a fost la Global Russia Meeting, la fel și în 2012, 2013 și 2014.

Adrian Thiess

Consultant, om de afaceri, fost consilier al lui Ion Iliescu, este cel care l-a adus pe Mihail Gorbaciov în România.

Silviu Predoiu

Fost șef al Serviciilor de Informații Externe în perioada Traian Băsescu. Georgescu a fost surprins ieşind din sediul companiei de consultanţă a lui Predoiu. Şi acesta a candidat la alegerile prezidenţiale de duminica trecută, dar a obţinut un scor infim.

Întrebat de jurnaliști dacă a fost implicat în campania electorală a lui Călin Georgescu, Thiess a declarat că "până acum nu, pentru că a fost ocupat, dar de acum înainte se va ocupa".

Thiess spune că este prieten de 15 ani cu Călin Georgescu şi că fotografia trimisă pe adresa redacţiei este de acum 4 ani. La masă se afla şi George Simion.

Călin Georgescu susținea că este singur

Imaginile sunt relevante în contextul în care Călin Georgescu a susţinut tot timpul că este singur, are o echipă de 10 voluntari care l-a ajutat în campanie, nu are nicio legătură cu sistemul şi nici cu Rusia.

El a declarat la Autoritatea Electorală Permanentă 0 venituri în campania electorală şi 0 cheltuieli, deși mai mulți specialiști au atras atenția că acest lucru este imposibil pentru o astfel de campanie.

Georgescu a căutat susținerea oamenilor din sistem

Întrebat, miercuri seara, la Realitatea TV dacă are vreo legătură cu Silviu Predoiu, Călin Georgescu a afirmat:

„Nici vorbă. Pe domnul Predoiu l-am întâlnit o singură dată și de două ori în campanie. Nu am nicio legătură cu așa ceva. Pe Adrian Thiess îl cunosc, cum îl cunoaște foarte multă lume. Pe domnul Teseleanu la fel, în primul rând că ne leagă pasiunea pentru judo. Am participat și la o competiție demonstrativă cu domnul Teșeleanu, mi-a făcut plăcere și îl respect. Eu nu am firme, nu am făcut niciun fel de afaceri. Eu am fost doar funcționar internațional și am lucrat în România la programul național pentru dezvoltare și la MAE. Sunt absolut fabulații, eu pot să ascult minciuni când cunosc adevărul, nu mă deranjează. Îi cunosc, dar nimic mai mult”.

Cu toate acestea, Silviu Predoiu spune că Georgescu l-a contactat în primăvara anului trecut, pentru a-l convinge să îl susțină cu partidul său abia înființat.

„M-am întâlnit cu domnul Georgescu o singură dată, în aprilie-mai anul trecut, el m-a sunat, el mi-a ceru întâlnirea. Mi-a cerut să îl susțin cu partidul meu pe care abia îl înființasem. Firma era închisă în acel moment, la mine a venit singur cu un Uber, la fel a și plecat iar eu l-am condus. Fotografia indicată este de la sediul meu, îmi amintesc pantalonii”.