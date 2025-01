Într-un interviu exclusiv acordat „Adevărul”, Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European explică de ce România nu are candidați care să înțeleagă că cea mai mare provocare a poporului român este securitatea națională.

Pe parcursul interviului acordat pentru „Adevărul”, Nicu Ștefănuță a explicat și de ce sistemul politic din România are o lipsă acută de experiență în relații internaționale, de ce antidoturi are nevoie Europa pentru a rezista invaziei hibride a Rusiei, dar și care sunt șansele ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană.

Un politician discret și foarte respectat în Parlamentul European, Nicu Ștefănuță este totodată unul dintre cei mai activi europarlamentari pe care i-a dat vreodată România.

Ales în iulie 2024, vicepreşedinte al Parlamentului European, europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă este absolvent al Facultății de Științe Economice la Universitatea de Vest, având trei mastere la Universitatea Georgetown – S.U.A., Academia Diplomatică din Viena și Universitatea din Viena. Lucrează în forurile europene din 2007 și este la al doilea mandat în Parlamentul European.

De ce nu are în acest moment România candidați care să înțeleagă că cea mai mare provocare a poporului român este securitatea națională?

Cred că răspunsul este că partidele nu au pregătit cadre suficient de bine educate sau experimentate, pentru că nu au avut de ce. De ce zic asta? Pentru că, indiferent pe cine au pus candidați sau lideri, nu au existat consecințe, pe scurt, în România. Partidele domină atât de bine sistemul politic românesc. Bariere foarte înalte, bani foarte mulți, cu bariere de 5%, cu sute de mii de semnături, încât nu au avut presiunea de a schimba nimic. Și atunci oamenii pe care i-au pus au fost strict oamenii utili din partid, cei cu susținători mulți în filialele lor. Și atunci efectiv nu a contat. Și astăzi ne găsim în situația în care avem o clasă politică care nu are valori, care nu are campion, nici măcar național. Ca o paralelă, gândiți-vă în termen de sport. Cum ar fi înotul în care cineva poate să înoate așa și așa. Și noi promovăm pe cel mai iubit dintre înotători, nu pe cel mai rapid. Ce ne-am face la olimpiadă? Cum am rezolvat la olimpiadă? Nu am rezolva, ne-am clasa pe ultimul loc.

Care ar fi cauzele pentru care sistemul politic din România are o lipsă acută de experiență în relații internaționale? Sunt de vină nepotismele și cumetriile perpetuate în cazul prea multor politicieni fără valoare?

Da, sunt. Efectele perverse ale sistemului sunt că nu s-au calificat oameni foarte buni, nu s-au pregătit, nu au avut de ce. Nu știu dacă - să zicem – ca să devii europarlamentar, conta să vii dintr-o filială foarte mare sau conta cât ai donat la partid. Atunci chiar nu a contat câte lucruri știi tu pe conflictul israelo-palestinian, de exemplu. Și iată că ne găsim cu clasa politică ai cărei copii, ai cărei emanații, ai cărei epigoni nu fac față internațional și nici măcar național. Cetățenii au răspuns foarte negativ aceste oferte. Au votat un anonim care prezenta pentru mulți credibilitate, în loc să voteze pe oricine din partidele clasice. Cum e vorba aia: votez pe oricine, dar nu pe tine.

”Amânarea alegerilor, o regrupare în care lumea încearcă să scoată niște iepuri din joben”

Este amânarea alegerilor o sinucidere pentru partidele liberal-democratice din România?

Este o regrupare. O regrupare de peste șase luni de zile, în care lumea încearcă să facă niște sondaje, să scoată niște iepuri din joben. Dar deocamdată tot acolo suntem și au trecut aproape două luni.

Cât de mare e riscul unei implozii politice a Europei?

O, este un subiect foarte greu. Eu îmi doresc să nu fie o implozie politică a Europei, pentru că asta ar însemna dezastru, ar însemna sărăcie, ar semna război. Însă sunt niște forțe care cioplesc și distrug de la temelie ceea ce a însemnat Europa. Europa a însemnat comerț între noi, deschidere de frontiere, reguli comune, evaluări comune. Și acum tot mai multe din aceste lucruri sunt săpate, sunt restructurate, dar sper ca până la urmă înțelepciunea să să triumfe. Dar s-ar putea să fie rău înainte să fie bine. Am tot zis chestia asta, dar a devenit așa un fel de deviză a mea, dar nu am ce face, acesta e crezul meu. Cred că va fi rău înainte să fie bine, pentru că sunt prea multe forțe care se acumulează și efectiv nu mai sunt suficienți piloni, oameni care cred cu adevărat în Uniunea Europeană și în acest vis european. Nu mai este masă critică pentru a merge mai departe cu integrarea europeană.

De ce antidoturi are nevoie Europa pentru a rezista invaziei hibride a Rusiei?

Un pic de calitate, un pic de ordine, un pic de disciplină. De ce zic asta? Pentru că dacă noi stăm cu brațele încrucișate și nu facem nimic zicând că, domnule, noi nu putem să reglementăm nici rețelele sociale, nu putem să reglementăm nici lucruri importante și nu putem nici să folosim aceleași arme pe care le folosește extrema dreaptă, de exemplu într-o comunicare mai deschisă oamenilor, mai pe vorbele lor, dacă rămânem în acest elitism, am pierdut lupta de tot. Și este posibil să se mai și rețină din ceea ce este văzut de populație ca o greșeală, și anume cumva tratarea subiectului imigrației, de exemplu, fără niciun fel de opreliște, deși nu a fost făcut așa, vă zic sincer. Migranții ilegali au fost considerați ilegali. Însă nici Europa nu poate primi chiar pe oricine. Și atunci trebuie să fim un pic mai precauți cu subiectul acesta.

De ce s-a ajuns ca în Marea Britanie guvernul să fie atacat de cei care au scos țara din Uniunea Europeană?

Pentru că își doresc o revenire cei care au scos țara din Uniunea Europeană, își doresc să revină la putere. Acum se simt pe cai mari, că au aliați puternici, Elon Musk și mai știu eu cine. Nu știu ce își doresc de fapt, pentru că proiectul Brexit a fost un eșec și populația ar trebui să-i taxeze. De fapt, ceea ce arată că acum sunt în revenire este dovada faptului că britanicii de fapt n-au votat pentru Brexit, au votat pentru nemulțumirile pe care le aveau în acel moment. La fel și votul românilor, eu nu cred că a fost unul entuziast pentru acest om (n.red.- Călin Georgescu), posibil este și un cult al acestui candidat, însă în mare parte a fost un mare refuz al casei politice existente.

Este o revenire a Marii Britanii în Uniunea Europeană, o utopie?

Nu este o utopie. Însă trebuie să treacă cel puțin un deceniu de la Brexit, acest deceniu se împlinește în curând. Votul a fost în 2016 și până la urmă plecarea efectivă a fost în 2019, chiar spre 2020. Însă un pas atât de mare este greu de inversat rapid. Dar timpurile sunt așa de complicate încât eu aș și în favoarea unei inversări rapide și fără foarte multe condiții puse britanicilor. Adică nu ar trebui să fie o reintegrare cu ură, ca un mariaj din ăla în care m-ai părăsit prima dată și acum îți arăt eu ție cine sunt. Ar trebui să fie ceva înțelept pentru că vremurile sunt complicate și Uniunea Europeană ar fi mai puternică cu Marea Britanie în ea. Va trebui să fie o conciliere amiabilă a Uniunii Europene cu Marea Britanie.

Marea Britanie are aliați în Uniunea Europeană, aliați care sunt gata să discute în termeni amiabili și nu revanșarzi despre o reapropiere.

”Mulți din oamenii care sprijină partidele extreme o fac și de durere, din nemulțumirea faptului că nu le este bine”

Are România mai multe motive de liniște sau de neliniște privind faptul că Trump va fi din nou președinte?

De niciun fel. Avem motive de a fi foarte, foarte atenți. Pentru mine, SUA este un aliat puternic, SUA ca țară, nu SUA ca administrație condusă de liderul de acum. Deci pentru noi este un un aliat sine qua non, nu se poate fără. Și atunci trebuie să să ne respectăm drepturile, bineînțeles, să nu ne ducem căciuliți cum zic suveraniștii, care ei înșiși merg cu căciula în mână pe la Mar-a-Lago și peste tot. Dar în același timp trebuie să ne amintim că avem un interes fundamental. În niciun moment nu putem pune egal între SUA, China și Rusia, pentru că există și această tendință. Eu refuz această tendință. Eu țin la lumea occidentală, eu vreau să reziste și vreau să continue.

Care ar fi, în opinia dumneavoastră, motivul principal pentru care tot mai multe state virează spre dreapta și chiar spre extrema dreaptă?

Nemulțumirile economice, deși astea se să văd în cifre și la noi. Toată campania, lumea a vorbit de flori, fete și băieți, dar nu a vorbit de inflație, de prețuri, cumva, anul 2024 a fost ca titlul unei cărți despre Primul Război Mondial, care se numește ”Somnambulii”. 2024 a fost un an somnambulic, în care clasa politică nu a vorbit de ceea ce-i preocupă pe oameni, ci de altceva. Și atunci oamenii au dat acest mare cartonaș roșu. Sunt convins că mulți din oamenii care sprijină partidele extreme o fac și de durere, din nemulțumirea faptului că nu le este bine. Și atunci au ales căi mai extreme.