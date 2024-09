Marcel Ciolacu respinge speculațiile privind tensiunile din coaliția PSD-PNL: „Prioritatea mea este buna guvernare”

Premierul României, Marcel Ciolacu, a oferit joi seară detalii despre ședința de guvern în care s-au discutat măsurile pentru gestionarea inundațiilor care au afectat recent mai multe regiuni ale țării, dar și despre presupusele tensiuni la nivelul coaliției PSD-PNL.

În ceea ce privește situația inundațiilor, Ciolacu a subliniat mobilizarea exemplară a autorităților locale și centrale. Premierul a amintit că și-a modificat programul pentru a participa la acțiunile din teren, precizând că autoritățile au intervenit rapid pentru a sprijini comunitățile afectate.

„Aveam programată o întâlnire de partid în weekend și mi-am schimbat tot programul ca să merg la Galați și bine am făcut. Există o mobilizare exemplară în acest moment, peste 1.300 de pompieri, jandarmi, militari. S-a intervenit cu utilaje. Ce mi-a plăcut foarte mult, președintele Consiliului Județean a făcut un apel la toți primarii, pentru că fiecare primărie are un utilaj, și cu toții au mers să-i ajute pe cei afectați. Deci putem să fim și solidari cu adevărat”, a declarat premierul în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” moderată de Anca Alexandrescu, difuzată pe Realitatea TV.

În ceea ce privește criticile referitoare la lipsa de prevenție, premierul a explicat că autoritățile au luat măsuri prin RO-Alert și a evidențiat faptul că urmează implementarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea cetățenilor în cazul fenomenelor meteorologice extreme.

„De această dată am făcut astăzi un comandament cu domnul Arafat, cu ministrul Mediului, cu directorul de la Apele Române și am luat niște decizii astfel încât, unde anticipăm că se întâmplă astfel de fenomene, să se facă anunțul și din casă în casă, împreună cu autoritățile locale”, a adăugat Ciolacu.

Lanțul de iubire încă nu s-a rupt

Pe lângă tema inundațiilor, discuția s-a concentrat și pe dinamica din interiorul coaliției de guvernare. În fața speculațiilor privind tensiunile dintre PSD și PNL și eventualitatea unei „răciri” a relațiilor între partide, Ciolacu a precizat că prioritatea sa rămâne guvernarea stabilă și eficientă.

„Prioritatea mea este buna guvernare. Eu cred că România are nevoie în continuare, chiar dacă suntem într-o perioadă de campanie electorală, de stabilitate și de coerență guvernamentală. Azi am avut mai multe întâlniri și am fost însoțit de miniștri de la ambele partide. Cred că putem mai mult și că trebuie să ieșim din această logică de conflict politic perpetuu”, a subliniat premierul.

Ciolacu a abordat și tema strategiilor electorale, afirmând că, deși PSD și PNL vor candida pe liste separate la viitoarele alegeri, coaliția de guvernare trebuie să-și ducă mandatul până la capăt.

El a respins speculațiile conform cărora ar exista doar o ceartă de fațadă între partidele aflate la guvernare, menționând că ambele partide trebuie să se concentreze pe nevoile reale ale cetățenilor.

„Oameni buni, noi avem de dus această guvernare până la capăt, până pe data de 21 decembrie, când se constituie noul parlament. În acel moment, această coaliție de guvernare ajunge la sfârșitul ei în acest mandat”, a declarat Ciolacu, adăugând că, în opinia sa, viitoarea guvernare va fi tot una PSD-PNL, având în vedere că niciunul dintre partide nu va obține 51% din voturi.

În final, premierul a subliniat că România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii 30 de ani, iar stabilitatea guvernamentală este esențială pentru a răspunde eficient provocărilor.

„Românii au alte așteptări. Avem cele mai mari provocări din ultimii 30 de ani după revoluție”, a concluzionat Marcel Ciolacu, subliniind importanța continuității în guvernare și evitarea schimbărilor frecvente în conducerea executivului.