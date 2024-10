Marcel Ciolacu a promis că va da un interviu în engleză după alegeri. Contextul în care a făcut declarația

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, evită să vorbească în limba engleză, dar promite că după alegeri va face acest lucru, chiar dacă engleza sa nu este „tocmai perfectă”.

Rugat, în timpul dezbaterii prezidențiale de la Antena 3, să își spună numele de familie în engleză, „pe litere, ca la școală”, Marcel Ciolacu a refuzat să facă acest lucru.

„În primul rând, vă fac o promisiune că pe data de 8 ianuarie o să vin la o emisiune la dvs., dacă mă invitați, și o să vorbim numai în limba engleză”, i-a spus Ciolacu lui Mihai Gâdea.

Premierul a mai spus că, deși nu vorbește perfect limba engleză, a reușit „să bage România în Schengen”.

„Așa, cu engleza mea nu tocmai perfectă am reușit să bag România în Schengen aerian și maritim, am reușit să negociez cu Aliyev (președintele Azerbaidjanului n. red.) un miliard de metri cubi de gaz pentru R. Moldova, cu președintele Erdogan (președintele Turciei n.red.) să circulăm doar cu buletinul, cu doamna Meloni (prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni n. red.) chiar dânsa mi-a zis că vorbesc acceptabil engleză, cred că a vrut să fie elegantă cu mine, cu Pedro Sanchez (președintele Consiliului de miniștri al Spaniei n. red.) să discut dubla cetățenie a românilor, cu Scholz (cancelarul federal german n. red.) să discutăm prima oară un plan de acțiune similar cu un parteneriat strategic, peste tot, unde am fost să nu mai existe limba moldovenească, doar română. Cu engleza mea am reușit toate aceste lucruri, un singur lucru aș vrea să întreb – câte a realizat dl. Iohannis? O să închid și Schengenul terestru și cu vizele pentru SUA și nu în ultimul rând, pentru prima oară avem la Comisie un vicepreședinte.”, a precizat Ciolacu.