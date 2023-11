Marcel Ciolacu, despre recunoașterea cuplurilor gay: „Nu e pregătită societatea românească”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, a susținut joi, 23 noiembrie, la Europa FM, că „societatea românească” nu este pregătită să recunoască cuplurile gay. Conform hotărârii CEDO din luna mai a acestui an, România încalcă dreptul la respectarea vieții private și de familie prin faptul că nu recunoaște cuplurile formate din persoane de același sex.

„Nu e pregătită societatea românească. Nu este nici prima, nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment”, a declarat prim-ministrul, conform Digi24.

Amintim faptul că Statul român trebuie să ofere, până la data de 25 martie, un răspuns propunerilor stabilite în hotărârea CEDO referitoare la cuplurile formate din persoane de acelaşi sex.

De asemenea, premierul a mai ținut să precizeze că nu este „un om obtuz” și că are „prieteni care au relații cu un alt bărbat”.

„Nu sunt un om obtuz. Eu nu am nicio reţinere. Am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat. Nu am nicio problemă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere de prim-ministru”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

„Legalizează concubinajul”

Fiind întrebat dacă România va încălca decizia Curții Constituționale a Drepturilor Omului, șeful Executivului a afirmat: „Repet, nu este nici prima, nici ultima”. „Dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru”, a mai declarat el.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Vasile Bănescu, a declarat în luna mai că „parteneriatul civil legalizează concubinajul”.

„Patriarhia Romană, în consonanță cu celelalte Biserici ortodoxe, dezaprobă constant promovarea ideii de parteneriat civil, precum și legiferarea acestuia, întrucât el reprezintă nu doar o inutilă suprapunere cu valida instituție a căsătoriei, ci și o reală subminare a asumării responsabilității integrale a celor doi soți, precum și sursa toxică (dovedită în alte societăți) a destrămării importanței și autorității moral formatoare a familiei.

În realitate, parteneriatul civil legalizează concubinajul, îi deresponsabilizează în timp pe cei doi parteneri în detrimentul mamei și al copilului, deservind practic interesul major al acestuia”, a afirmat Vasile Bănescu, conform Agerpres.

Reamintim că, pe 23 mai, CEDO stabilea că România a încălcat articolul 8 al Convenției, ce garantează „dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”. Magistrații europeni au hotărât asta după ce Asociația ACCEPT, alături de 21 de cupluri formate din persoane de același sex, au dat în judecată Statul român, acum patru ani, pentru că nu le sunt recunoscute familiile și nu le este oferită protecție legală. Colegiul de judecători ai Marii Camere care a respins contestația Guvernului român a revalidat nevoia de a proteja și recunoaște familiile gay din țara noastră.