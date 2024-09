Lasconi despre cei care aleg străinătatea: „Cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și candidatul USR la președinția României, a vorbit într-un interviu acordat la Antena 3 CNN despre planurile sale dacă va ajunge la Cotroceni.

Președintele USR Elena Lasconi, care este și candidatul acestei formațiuni la președinția României, a vorbit într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, la Antena 3, despre planurile sale pentru români dacă va fi aleasă președintele țării. Lasconi susțină că ar deschide porțile Cotroceniului pentru toți oamenii și ar schimba ”energiile negative” din palatul ocupat în prezent de Klaus Iohannis.

„Aș schimba energia de acolo, e multă energie negativă. Aș deschide porțile pentru toți oamenii, nu doar așa, cu program. Aș deschide Palatul Prezidențial pentru oameni, pentru că degeaba ai o clădire frumoasă, degeaba ai nu știu ce palat, dacă nu ai oameni, e degeaba. Degeaba ai străzi, dacă nu se plimbă oamenii pe străzile astea. Pentru mine, esența sunt oamenii”, a spus Lasconi.

Prezidențiabila USR susține că anul s există o șansă reală ca românii să voteze un om din popor, așa cum se consideră, pentru că știe greutățile prin care trec oamenii.

„Eu am pornit de jos, știu ce, prin ce greutăți trec românii, pentru că am bătut țara asta în lung și în lat 25 de ani ca jurnalist și am coborât acolo unde politicienii nu coboară, acolo unde-i durere, acolo unde într-o casă nu au ce mânca copiii, unde stau câte nouă sau câte zece într-o cameră și e greu, e greu. Deci, în momentul ăsta eu cred că românii au ce vota.

Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să mă laud și să zic mamă, cine sunt eu... Dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjur de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”, a declarat Lasconi la Antena3CNN.