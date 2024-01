Lansare cu scântei a Alianței Dreapta Unită. Cum arată lista candidaților și prioritățile partidelor din opoziție

USR, PMP și Forța Dreptei au lansat oficial Alianța Dreapta Unită, structură sub umbrela căreia vor candida la europarlamentare, fiind propuse obiective precum aderarea României la Schengen și reforma anticorupție, într-un climat tensionat, cu aleși ai Uniunii care au criticat dur conducerea partidului.

Conducerile USR, PMP și Forța Dreptei s-au reunit duminică la un eveniment electoral pentru a lansat programul pentru alegerile europarlamentare și obiectivele pentru acest scrutin. Evenimentul a fost la început umbrit de mai multe tensiuni care au apărut în USR. În primul rând, eurodeputatul Vlad Gheorghe, ales pe listele USR, nu a fost lăsat să intre în clădirea unde era ținut Comitetul Politic al USR. Apoi, în ședința de Comitet Politic, Elena Lasconi, un lider vizibil al partidului, a lansat un val e atacuri la adresa conducerii, pentru modul cum este coordonat partidul, dar a cerut și un pas în spate dacă formațiunea va lua sub 20%.

„Ne unește astăzi dorința de a construi o forță politică pregătită să câștige alegerile, să dea o nouă guvernare și să modernizeze România. Vrem o Românie puternică în Uniunea Europeană. Iar o Românie puternică în Europa este o Românie liberală, deschisă și modernă. Acesta este angajamentul pe care ni-l luăm în fața alegătorilor”, a transmis Cătălin drulă.

„România are nevoie de seriozitate, România are nevoie de profesionalism, România are nevoie de oameni cu scaun la cap, nu de oameni care fac spectacole de circ în momentul în care îi întrebi de soluții care stau în picioare. Alianța Dreapta Unită este cea care se va dovedi că este altceva, o soluție de o calitate cu mult mai bună decât sunt în stare să ofere, în mod direct, PSD și PNL sau, în mod indirect, prin pseudo-opoziția AUR”, a susținut Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei.

Cele 12 priorități ale Dreptei Unite, prezentate la eveniment, sunt:

„1.România, cu adevărat în Schengen

2.Un trai european pentru români. Stabilitate economică prin trecerea la Euro, prosperitate prin industrializare, comerț și inovare

3.Reforma statului și anticorupția vor continua

4.Democrație, drepturi fundamentale și stat de drept – apărăm Uniunea împotriva derapajelor iliberale chiar la noi acasă

5.Sănătate și Educație pentru români la standarde europene

6.Fonduri UE pentru modernizarea României, cheltuite mai eficient și cu impact mai mare

7.Agricultură și clasa de mijloc din rural – aducem finanțarea pentru fermele de familie la nivel european

8.Unirea cu Moldova în Uniunea Europeană

9.Ne asumăm rolul de țară mare – contribuția României la reforma UE

10.Apărăm drepturile românilor lucrători în Europa la venituri și pensii decente

11.O Europă prosperă cu un mediu curat

12.Armatele europene, mai bine integrate în NATO și mai bine pregătite să răspundă împreună provocărilor”.

Lista de candidați

În ceea ce privește lista de candidați, partidele au optat pentru un raport de trei candidați ai USR la fiecare candidat al PMP și Forța Dreptei

Lista e deschisă de Dan Barna (USR), urmat de Vlad Voiculescu (USR) și Eugen Tomac (PMP). Pe locul patru este Vlad Botoș (actual europarlamentar al USR), în timp ce pe cinci este Cristina Prună (USR), iar pe șase Violeta Alexandru (Forța Dreptei). Pe locurile șapte și opt sunt Radu Mihail (USR) și Corina Atanasiu (USR), în timp ce pe nouă este Adriana Cristian (USR), iar pe locul al zecelea e un PMP-ist, adică secretarul general Ionuț Simionca.

Pentru obținerea a zece mandate, Alianța Dreapta Unită ar trebui să obțină aproape 30%, însă estimările optimiste ale celor din USR înclină spre un procent de 24%-25%. Așadar, lista eligibilă s-ar termina undeva la Radu Mihail sau Corina Atanasiu (fostă reprezentantă a USR în MIPE, unde a fost secretar de stat)

Pe locul al 11-lea va fi un reprezentant al Forța Dreptei, apoi alți doi de la USR, care au lucrat la Ministerul Justiției, alături de Stelian Ion, adică George Gima și Teodora Stoian.