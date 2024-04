Iohannis: Reprezentarea ţărilor din Flancul Estic în conducerea NATO, o aspiraţie legitimă. Sunt în prima linie

Preşedintele Klaus Iohannis a subliat în cadrul eventimentului pentru aniversarea a 20 de ani de la addderarea la NATO că ţările din Flancul Estic se află în „prima linie aliată de descurajare şi apărare”, argumentând necesitatea unui reprezentant în fruntea alianței.

„Ţările din Flancul Estic al NATO sunt, în aceste vremuri, în prima linie aliată de descurajare şi apărare pentru menţinerea securităţii euroatlantice în faţa posturii agresive a Rusiei. Este, de aceea, o aspiraţie legitimă pentru o reprezentare mai semnificativă în structurile de conducere ale NATO a unei întregi regiuni care, de-a lungul istoriei, s-a confruntat permanent cu pericolul rusesc”, a afirmat președintele în cadrul eventimentului organizat cu ocazia aniversării a 20 de ani de la aderare.

Șeful statului a mai arătat că „România a primit recunoaşterea tuturor aliaţilor pentru performanţele şi profesionalismul militarilor noştri şi şi-a consolidat statutul de partener de încredere în interiorul NATO”.

„Acestea au şi fost, de altfel, argumentele intrării mele în competiţie pentru funcţia de Secretar General al NATO, având convingerea că experienţa şi înţelegerea aprofundată a specificului acestei regiuni complicate reprezintă atuuri semnificative pentru deciziile viitoare pe care Alianţa va trebui să le ia astfel încât să asigure securitatea euroatlantică”, a mai afirmat președintele.

Președintele a mai arărat că NATO este „cea mai puternică" alianţă politico-militară din istorie, iar că România s-a integrat „deplin şi ireversibil”. „Aderarea ţării noastre la NATO şi parcursul nostru european au fost principalele obiective strategice naţionale după Revoluţia din 1989. Odată îndeplinite, apartenenţa la NATO a devenit unul dintre fundamentele solide pe care am dezvoltat România de astăzi. România - un aliat puternic, responsabil şi respectat în Europa şi în lume, profund angajat în arhitectura de securitate europeană şi cea euroatlantică”, a mai spus preşedintele.

Șeful statului a subliniat totodată că perioada actuala este marcată de „provocări multiple în plan european şi global”, context în care România beneficiază de „cele mai solide garanţii de securitate din istoria României, pe care ni le oferă Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic”.

„La rândul nostru, respectăm angajamentele asumate la nivel aliat şi contribuim la întărirea securităţii comune şi a apărării colective. Am fost prezenţi în Afganistan, am fost parte a Forţelor Multinaţionale din Irak şi am luptat împreună împotriva terorismului global. Astăzi, menţinem o prezenţă semnificativă în cadrul Misiunii NATO din Kosovo şi avem o contribuţie consistentă la întărirea posturii NATO de descurajare şi apărare pe Flancul Estic”, a mai spus președintele, adăugând că ţara noastră găzduieşte structuri NATO „operaţionale şi robuste”.

Potrivit președintelui, „actualul context generat de războiul de la graniţele noastre sporeşte relevanţa României ca pilon de securitate şi stabilitate regional. Importanţa strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea spaţiului euroatlantic, aşa cum a fost recunoscută la Summitul NATO de la Madrid în 2022, ca urmare a demersurilor susţinute ale României, este astăzi incontestabilă”.

„Am întărit şi vom continua să întărim securitatea României şi vom depune eforturi suplimentare pentru a consolida structurile aliate de pe teritoriul României", a mai adăugat Klaus Iohannis.