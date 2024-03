Iohannis, noi detalii despre candidatura la șefia NATO: „Am avut discuții foarte bune. Decalogul a fost foarte bine primit” / Cum vede relația cu Rutte

Președitntele Klaus Iohannis susține c a avut discuții constructive cu partenerii din NATO pe tema candidaturii sale și a subliniat că „Decalogul” prezentat public privind viziunea sa referitoare la viitorul Alianței Nord-Atlantice a fost „bine primit”.

Întrebat cum a fost receptată viziunea sa despre viitorul NATO, Klaus Iohannis s-a declarat optimist privind modul cu au reacționat Aliații. „Decalogul a fost foarte bine primit. Nu e niciun secret că am discuții bilaterale cu Aliați și mulți au menționat că am venit exact temele care sunt foarte importante. Sigur, în discuții bilaterale au întrebări legate și de alte teme. Am avut discuții foarte bune”, a afirmat președintele României.

Chestionat dacă poate da mai multe detalii despre sprijinul altor țări, Iohannis a fost evaziv. „Aceste poziții vor fi exprimate de statele respective și de reprezentanții lor, nu de mine”, a completat Iohannis, care a punctat că opiniile sunt transmise în „formatul NATO”, într-un cerc închis. „Sunt discuții foarte bune”, a ținut să precizeze Iohannis.

Șeful statului a dat detalii și de modul cum relaționează în prezent cu Mark Rutter, premier demisionar al Olandei și contracandidat pentru NATO. „Cu Rutte ne întâlnim la fiecare Consiliu și summit. Avem o relație absolut normală. Niciunul dintre noi doi nu vrea ca prin această competiție să se strice proiecte”, a declarat președintele României.

Cu toate că reporterii au insistat, Iohannis nu a vrut să menționeze niciun stat care l-ar sprijin: „După cum am răspuns la altă întrebare, nu e uzual să se facă declarații după aceste negocieri. Rezultatele sunt deosebbit de sensibile. Fiecare stat vrea să facă anumite afirmații, dar ele să fie păstrate în cadrul NATO. La NATO nu e procedură publică (...) Aceste discuții sunt estul de compexe. Lumea nu dorește să vehiculeze în spațiul public. Pentru a proteja aceste sensibilită prefer să nu le spun public”, a completat șeful statului care întrebat dacă vizează și vreo funcție europeană de top, a subliniat că preferă să se concentreze pe competiția pentru NATO.